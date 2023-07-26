TV3: Выплаты дивидендов Latvijas Gāze попали в поле зрения VDD

"Запрещается прямо или косвенно предоставлять финансовые средства или экономические ресурсы лицам или компаниям, на которые распространяются санкции Европейского союза. За действия, в результате которых финансовые средства или экономические ресурсы оказываются в распоряжении подсанкционного физического или юридического лица, Латвии грозит уголовная ответственность", - рассказали в программе представители VDD.

В настоящее время служба не дает дополнительных комментариев по поводу проверки. В свою очередь, в Latvijas Gāze заявили, что компания никаких законов не нарушала.

Как сообщалось, чистый оборот концерна Latvijas Gāze в прошлом году составил 689,752 млн евро, что на 31,3% больше, чем в 2021 году, а чистая прибыль концерна увеличилась в 12,1 раза - до 39,073 млн евро.

Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и ООО Itera Latvija (16%).