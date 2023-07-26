Хаос и дивиденды: Latvijas gāze снова намерено конфликтовать с государством

Как заявили Neatkarīga в Министерстве иностранных дел, которое является ведущим учреждением в Латвии по разъяснению санкционного законодательства, выплата дивидендов ITERA Latvija может быть нарушением не только закона о санкциях, но и уголовного закона.

Важно, что одно решение акционеров LG о выплате дивидендов уже было принято 19 июня текущего года. Затем решено было распределить прибыль за 2022 год - 20,349 млн дивидендов из 40,823 млн прибыли. Ни в решении акционеров LG от 19 июня, ни в проекте решения от 27 июля ничего не сказано о том, что дивиденды какому-либо из акционеров выплачиваться не будут, так как этого не позволяет закон.

Ничего подобного LG не упоминает в своем сообщении Рижской фондовой бирже от 29 июня о фактической выплате дивидендов 6 июля в соответствии с решением от 19 июня. В МИД так и не ответили на вопрос Neatkarīgā, какое учреждение, согласно законам Латвии, должно следить за тем, чтобы LG как публичное акционерное общество соблюдало закон о санкциях и не выплачивало дивиденды ITERA Latvija, а также какое учреждение имеет право обязать в этом случае прекратить потенциально незаконную выплату дивидендов.

Как неофициально прокомментировал Neatkarīga некий юрист, вполне возможно, что такого института вообще не существует, потому что в законодательстве Латвии в вопросе санкций царит полный хаос.