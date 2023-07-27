Министерство образования надеется получить еще 306 млн евро

Как сообщили агентству LETA в МОН, в 2024 году планируется направить дополнительные средства на повышение заработной платы учителей, внедрение единой и инклюзивной школы и реализацию других мер. Согласно утвержденному графику, на повышение заработной платы учителей в следующем году необходимо 90 млн евро.

Особое внимание будет уделено переводу всех школ на обучение на государственном языке, оказанию комплексных мер поддержки педагогам, а также укреплению навыков употребления латышского языка учащимися из числа меньшинств.

Важным приоритетом является укрепление инклюзивного образования, при этом планируется уравнять заработную плату воспитателей дошкольных учреждений с почасовыми затратами других педагогов. Дополнительное финансирование также необходимо на различные цифровые решения, разработку и закупку новых цифровых средств обучения.

Дополнительное финансирование в размере 30 млн евро в 2024 году и в последующие годы позволит значительно увеличить научный потенциал латвийских учреждений, даст возможность привлекать новых исследователей, развивать новые и перспективные научные направления, а также привлекать финансирование в рамках международных конкурсов.

В перечень приоритетных мер на 2024 год МОН включило дополнительный финансовый запрос и по другим направлениям - на финансирование и развитие программ профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда, на организацию 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи и др.