Европейский центральный банк снова повысил процентные ставки

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение повысить основную ставку по операциям рефинансирования до 4,25%, ставку по депозитам овернайт до 3,75% и ставку по кредитам овернайт до 4,5%.

Все три ставки увеличены на 0,25 процентных пункта.

Новые тарифы вступят в силу 2 августа.

Совет ЕЦБ повысил процентные ставки на девятом заседании подряд.

"События, происходящие после предыдущего заседания, подтверждают ожидания того, что падение инфляции продолжится в оставшиеся месяцы года, но продолжит превышать целевой показатель в течение более длительного времени", - сказано в распространенном советом сообщении.

"Хотя есть признаки ослабления некоторых показателей, общая базовая инфляция остается высокой. Продолжается сильная трансмиссия ранее повышенных процентных ставок. Условия финансирования снова ужесточились и все больше сдерживают спрос, что является важным фактором в достижении возврата инфляции к целевому уровню", - говорится в сообщении.

"Дальнейшие решения совета обеспечат, чтобы ключевые процентные ставки ЕЦБ устанавливались на достаточно ограничительном уровне до тех пор, пока это необходимо для достижения своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%", - резюмирует совет.

Ранее онлайн-журнал Rus Klik писал, что резкое повышение процентных ставок, начатое Европейским центральным банком год назад, может закончиться, и не исключено, что время, когда процентные ставки начнут снижаться, уже не за горами.