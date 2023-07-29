Ученые оживили замерзших 46 000 лет назад червей

Вечная мерзлота - это часть суши, которая находится в мерзлом состоянии не менее двух лет подряд. В Сибири находится самая древняя в мире вечная мерзлота, где местами земля находится в мерзлом состоянии уже более 650 тысяч лет.

В 2017 году исследователи изучили образцы этой древней почвы и обнаружили двух замороженных нематод, представителей класса первичнополостных червей. Нематоды были доставлены в лабораторию, где уже велась работа по выяснению того, как эти существа могли стать настолько малоактивными, чтобы выжить в экстремальных условиях.

Такое состояние называется криптобиозом, когда обмен веществ в организме останавливается, не давая возможности развиваться.

Это состояние между жизнью и смертью, сообщили Newsweek исследователи.

Возраст червей был определен путем анализа замороженных растительных остатков вокруг них. Было установлено, что черви замерзли 45 839 - 47 769 лет назад, что делает их самыми древними живыми существами в мире.

Криптобиоз в данном случае не совсем понятен. Ученые полагают, что для длительного выживания в экстремальных условиях эти нематоды полагаются на сахар трегалозу. Трегалоза также может выступать в роли своеобразного антифриза для червей.

Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Genetics.