Видео ⟩ Магазин стройматериалов не доставил семье товаров на 6000 евро

Изначально компания устно пообещала, что поставит товар в течение двух месяцев. Олег согласился, но в обещанный срок ничего не доставили. На бесчисленные звонки в компанию, чтобы узнать, что случилось с заказанными материалами, ответ был один - произошла задержка и все будет хорошо.

Надо ли говорить, что уже прошло полтора года, а ни товара, ни потраченных денег нет.

После того, как компания долго кормила пустыми обещаниями, семья занялась исследованием ее истории - выяснилось, что у компании есть неуплаченный налоговый долг, причем довольно большой - 16 тысяч евро. Строительство дома не могло больше ждать, поэтому теплоизоляционные материалы были заказаны и уже доставлены другой компанией.

А в компанию Pro Materiāli семья обратилась с просьбой вернуть деньги.

Первоначально член правления фирмы произвел некоторые платежи со своего частного счета, вернув в общей сложности 1450 евро, но компания по-прежнему должна 5850 евро. По графику компания должна выплатить всю сумму уже в апреле этого года, но этого не было сделано.

Центр защиты прав потребителей утверждает, что компания должна еще одному покупателю 1200 евро. В случае увеличения количества жалоб и выявления новых случаев недоставки товара и не возврата денег, Центр защиты прав потребителей может обратиться в полицию по подозрению в мошенничестве. В настоящее время компания также включена в черный список Центра защиты прав потребителей.

Член правления компании в письменном ответе не отрицал, что у компании финансовые трудности.

Юрист юридического бюро Eterna Law, предложил семье обратиться к адвокату, чтобы изучить ситуацию и попытаться вернуть потраченные деньги через суд.

Как видно из базы данных компании, с 2021 года против фирмы Pro Materiāli было возбуждено пять уголовных дел.

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