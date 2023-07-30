Видео ⟩ В Латвии самые дорогие лекарства в странах Балтии

Бюро омбудсмена указало, что цены на лекарства в Латвии в среднем выше, чем в других странах Евросоюза. С другой стороны, Совет по конкуренции еще четыре года назад сообщал, что в Латвии самый самый невыгодный для потребителей механизм ценообразования на лекарства в странах Балтии, сообщает программа Panorāma.