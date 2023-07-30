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Видео ⟩ В Латвии самые дорогие лекарства в странах Балтии

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Лекарства. Иллюстративное фото
Лекарства. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Бюро омбудсмена указало, что цены на лекарства в Латвии в среднем выше, чем в других странах Евросоюза. С другой стороны, Совет по конкуренции еще четыре года назад сообщал, что в Латвии самый самый невыгодный для потребителей механизм ценообразования на лекарства в странах Балтии, сообщает программа Panorāma.

Планируется, что Министерство здравоохранения в середине августа представит правительству отчет о том, насколько финансово доступны различные лекарственные препараты.

Министерство здравоохранения предлагает установить потолок доплаты пациента в размере 250 евро, а остальные расходы на лекарства должно покрыть государство.

Еще одно предложение, поддержанное фарминдустрией, - снижение ставки PVN на лекарства.

"В частности, речь идет о рецептурных препаратах - снижении (PVN) с 12% до 5%", - пояснила Инесе Каупер, директор департамента Минздрава.

Совет по конкуренции уже указывал, что в странах Балтии самые значительные различия в ценах вызваны наценками оптовиков и аптек, а также PVN, который составляет 12% для лекарств в Латвии, 9% в Эстонии и 5% в Литве.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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