В Юрмале планируют новые строительные проекты, можно высказать мнение

На улице Викингу, 3, где раньше располагались гостиница и подсобные строения, планируется строительство новых жилых домов.

Существующее здание будет сохранено, сообщили в самоуправлении. Наибольший строительный объем составляет девять этажей, или 34 метра в высоту, а наименьший строительный объем - три этажа, или 20 метров в высоту. Локальный план предусматривает максимально 11-этажную застройку, устанавливая максимальную высоту застройки 37 метров. Онлайн-обсуждение проекта пройдет 10 августа.

На улице Юрас, 41/45, где расположены здания заброшенного пансионата 1973 года постройки и бассейн, планируется построить гостиницу и медицинское учрпеждение. Участок площадью 2,36 га расположен в Майори недалеко от пляжа, в районе дюн между улицами Пилсоню, Театра, Юрас и пляжем. На территории расположены пять основных зданий и другие постройки и инженерные сооружения. Онлайн-консультации с общественностью по этому проекту состоятся 9 августа.

На проспекте Дубулту, 51, на территории бывшей гостиницы Rīgas līcis инвесторы намерены построить пятизвездочный гостинично-жилой комплекс с апартаментами. Обсуждение этого проекта намечено на 8 августа.