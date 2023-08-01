RNP возобновляет взыскание штрафных процентов за просроченные платежи

Проценты установлены в размере 0,01%.

С окончанием отопительного сезона, в связи со стабилизацией ситуации в энергетике и значительным снижением цен на энергоресурсы изменились условия, на основании которых ранее было приостановлено начисление процентов по просроченным платежам.

Наблюдается снижение тарифов на коммунальные услуги, поэтому муниципальные предприятия Rīgas siltums и Rīgas ūdens возобновят начисление процентов за просрочку платежа. Соответственно и RNP пришлось пересмотреть ранее принятые решения и возобновить начисление процентов.

Как заявила член правления RNP Лайла Кейселе, компания следит за изменениями экономической ситуации и при необходимости пересмотрит вопрос о начислении процентов за просроченные платежи.

Как сообщалось, в прошлом отопительном сезоне RNP не применяло штрафные проценты за просрочку платежей, чтобы поддержать клиентов в условиях роста цен на энергоресурсы.