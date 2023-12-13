Почти шесть евро за коробку: действительно ли мандарины в этом году дороже, чем в прошлом?

Отвечая на вопрос о том, как определяются цены на мандарины и можно ли сказать, что они в этом году они действительно подорожали, представитель Maxima Latvija Райна Анна Лочмеле пояснила TV3, что цены в основном определяются доступностью фруктов в стране происхождения. Самым важным фактором являются погодные условия в период созревания фруктов в стране происхождения.

В последние годы погодные условия в Европе были непредсказуемыми и резкими, например, сильные засухи или, наоборот, проливные дожди, которые влияют как на урожайность фруктовых деревьев, так и на качество и размер плодов. Испания, одна из основных стран происхождения мандаринов, в этом году пережила сильную засуху, поэтому крупные мандарины, соответствующие магазинному качеству, в этот зимний период доступны относительно реже.

Представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис отметил, что "цена продукта определяется рядом факторов, например, условиями свободного рынка и конкуренции между розничными торговцами. В случае с Lidl мы являемся частью крупнейшей в Европе розничной сети, а продукты поставляются по всему миру, что обеспечивает более низкую цену".

Представитель Rimi Latvia Инга Бите рассказала TV3, что цена и вкус мандаринов определяются не только сортом, но и страной происхождения, а важным нюансом, безусловно, является вкус.

"Мандарины из Испании слаще, сочнее и во всех отношениях более выразительные. Египетские мандарины имеют более мягкий вкус, а итальянские - умеренно выраженный. Конечно, сорта мандаринов тоже очень разнообразны и всего их около 200 - некоторые сладкие, некоторые кислые, у некоторых есть типичные косточки, у других их всего несколько. Клеменулес - один из лучших сортов мандаринов, и мы используем его в одном из самых популярных у покупателей продуктов Rimi - мандаринах Sinfonia в упаковках по 1,5 кг", - сказала она.

Rimi всегда старается закупать испанские мандарины, но все зависит от сезона, наличия, а зачастую и ситуации на рынке. Иногда испанские мандарины заменяются, например, итальянскими мандаринами.

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