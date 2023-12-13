Почти шесть евро за коробку: действительно ли мандарины в этом году дороже, чем в прошлом?

Мандарины, несомненно, являются королями зимнего сезона. Если для одних главное приобрести цитрусовые, чтобы еще больше усилить ощущение праздника, то другие обращают внимание на цены на мандарины и задаются вопросом - почему они такие дорогие? В этом разбиралась TV3 Ziņas.
Пару недель назад пользователь соцсети Х обратил внимание на цены на мандарины в сети магазинов Rimi, заявив, что после значительной скидки цена вернулась к исходной и дополненное ключевым словом "выгодная сделка". "Вам не смешно", - спрашивает пользователь соцсети.
Klau, @RimiLatvija , jums pašiem nav smieklīgi uzreiz pēc akcijas cenas (3.49 EUR) mandarīniem uzlikt šādu plakātu "Izdevīgi"? 😆— K_Zn (@saliktengriba) November 28, 2023
Ko, iespējams, pīpē jūsu mārketings? :) pic.twitter.com/4LsmpRQe1A
На этой неделе другая пользователь соцсети Х рассказала о ситуации, с которой она столкнулась в магазине Rimi, где сотрудница отметила, что в Maxima мандарины стоят дешевле.
Stāvu Rimi pie augļiem, lieku maisiņā mandarīnus, garām iet apkopēja un, mazgājot grīdu, man saka: "Maksimā bij' mandarīni par 99 centiem".— Elīna Bērziņa (@bemusha) December 11, 2023
Nākamreiz tad uz Maximu.
Во вторник, 12 декабря, журналисты сравнили цены в трех сетях магазинов розничной торговли. На данный момент цены на мандарины в Rimi варьируются от 0,89 евро до 7,98 евро за килограмм. В сети магазинов Maxima цены на мандарины разняться от 1,79 евро до 2,99 евро за килограмм. В Lidl килограмм мандаринов стоит от 1,49 евро до 5,99 евро (при наличии карты лояльности магазина можно получить скидку 50%).
Отвечая на вопрос о том, как определяются цены на мандарины и можно ли сказать, что они в этом году они действительно подорожали, представитель Maxima Latvija Райна Анна Лочмеле пояснила TV3, что цены в основном определяются доступностью фруктов в стране происхождения. Самым важным фактором являются погодные условия в период созревания фруктов в стране происхождения.
В последние годы погодные условия в Европе были непредсказуемыми и резкими, например, сильные засухи или, наоборот, проливные дожди, которые влияют как на урожайность фруктовых деревьев, так и на качество и размер плодов. Испания, одна из основных стран происхождения мандаринов, в этом году пережила сильную засуху, поэтому крупные мандарины, соответствующие магазинному качеству, в этот зимний период доступны относительно реже.
Представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис отметил, что "цена продукта определяется рядом факторов, например, условиями свободного рынка и конкуренции между розничными торговцами. В случае с Lidl мы являемся частью крупнейшей в Европе розничной сети, а продукты поставляются по всему миру, что обеспечивает более низкую цену".
Представитель Rimi Latvia Инга Бите рассказала TV3, что цена и вкус мандаринов определяются не только сортом, но и страной происхождения, а важным нюансом, безусловно, является вкус.
"Мандарины из Испании слаще, сочнее и во всех отношениях более выразительные. Египетские мандарины имеют более мягкий вкус, а итальянские - умеренно выраженный. Конечно, сорта мандаринов тоже очень разнообразны и всего их около 200 - некоторые сладкие, некоторые кислые, у некоторых есть типичные косточки, у других их всего несколько. Клеменулес - один из лучших сортов мандаринов, и мы используем его в одном из самых популярных у покупателей продуктов Rimi - мандаринах Sinfonia в упаковках по 1,5 кг", - сказала она.
Rimi всегда старается закупать испанские мандарины, но все зависит от сезона, наличия, а зачастую и ситуации на рынке. Иногда испанские мандарины заменяются, например, итальянскими мандаринами.
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