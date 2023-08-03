Видео ⟩ За занавесом: дружба с Африкой и "запретная любовь" с Северной Кореей

Такая риторика абсолютно лицемерна и цинична, так как не упоминает общеизвестный факт, что Россия осуществляет свои геополитические интересы в Африке с помощью частной военной компании "Вагнер", заработавшей в Африке миллионы долларов. Показательно, что в саммите участвовал и опальный, сосланный в Белоруссию основатель "Вагнера" Евгений Пригожин - на фотографиях видно, как он пожимал руки нескольким лидерам африканских стран. Если Путин разрешает Пригожину участвовать в подобном мероприятии, это означает только одно – "Вагнеру" по-прежнему отводится важная роль в реализации российских интересов в регионе. Хотя Россия и рассказывает о том, как нагло Соединенные Штаты устроили несколько переворотов во имя своих интересов, несколько Telegram-каналов, связанных с "Вагнером", упоминают, что группа участвовала в недавнем государственном перевороте в Нигере. И "вагнеровцы", и официальная пропаганда представляют государственный переворот в Нигере как "освобождение от западных колонизаторов". Следует отметить, что у России есть свои экономические интересы в Нигере, так как в этой стране крупные месторождения урана.