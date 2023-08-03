Видео ⟩ За занавесом: дружба с Африкой и "запретная любовь" с Северной Кореей

Во вполне предсказуемом содержании российской пропаганды за неделю самым интересным было то, что не прозвучало. А именно, в ночь на воскресенье центр Москвы подвергся атаке беспилотников — два беспилотника повредили офисное здание в деловом районе "Москва-Сити".
При этом ни в одном из воскресных выпусков новостей, ни на одном из официальных российских телеканалов об этом не сообщалось.
Как будто и не было таких атак. Можно только догадываться, почему пропагандисты предпочли утаить это. Например, одна из версий может быть такова, что России просто нечем ответить на случившееся и россияне не готовы признать свою беспомощность. Другая версия - российскому обществу нужна история победы и успеха, а не очередное унижение.
Также в воскресных выпусках новостей не было ни одного упоминания о том, что в субботу Украина нанесла удар по Чонгарскому мосту, который соединяет оккупированную Россией часть Херсонской области с Крымом через залив Сиваш. Разумеется, ни один "военкор" ни словом не обмолвился о том, что российская армия потеряла в Украине за выходные 14 танков, что является самой большой суточной потерей этого вида боевой техники с 10 июня.
Возможно, на "неделе возмездия", как россияне называют разрушение украинской портовой инфраструктуры в отместку за повреждение Крымского моста, пропагандистам казалось неуместным сообщать о каких бы то ни было неудачах.
Главный идеологический посыл российскому обществу сформулировал ведущий программы "60 минут" Евгений Попов: кризиса в России нет, Путина изолировать не удалось, санкции против России больнее всего ударили по Западу, а Украина проиграла войну.
Как говорится, покойтесь с миром, дорогие товарищи.
При этом почти каждая пропагандистская программа начиналась со скрупулезного подсчета ущерба, нанесенного украинской армии — сколько убито людей и сколько уничтожено западной военной техники. При этом сообщается об успехах российской армии, которые в с точки зрения западных военных аналитиков ничтожны. Об освобожденных украинской армией территориях не сообщается, как будто их и нет.
В идеологических посылах Кремля доминировали два нарратива: почти триумфальный (в российской версии) саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге и визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею в связи с достигнутым 70 лет назад перемирием в Корейской войне, которое Северная Корея называет победой.
Россия хвастается африканским саммитом
Всю неделю кремлевские идеологические месседжи пытались представить российско-африканский саммит в Санкт-Петербурге как огромный геополитический успех России, доказывающий, что Россия отнюдь не находится в международной изоляции. Более того, было подчеркнуто заявлено, что "глобальный Юг, под которым подразумеваются африканские страны, полностью на стороне России". На самом деле такие утверждения сильно преувеличены и далеки от истины. Газета "The Guardian" сообщает, что на саммите присутствовало всего 17 африканских лидеров, что является относительно небольшим числом по сравнению с 43 главами государств на саммите 2019 года. Российские пропагандисты, конечно, сильно преувеличили количество посетителей, сообщив, что на саммите было представлено почти 90% африканских стран.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "The Guardian" о причинах малого количества посетителей, заявил, что это объясняется
"абсолютно наглым и бессовестным вмешательством США, Франции и других стран через их дипломатические миссии в африканских странах в попытках оказать давление на национальные правительства, чтобы не допустить активного участия в форуме".
Сам Путин на саммите в очередной раз объяснял, почему Россия вторглась в Украину, рассказывал о многополярном мире, который он хочет создать вместе со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Путин также заявил гостям саммита, что Россия хочет мирных переговоров с Киевом, но ни Украина, ни ее "западные хозяева" не хотят их допускать.
С другой стороны, говоря о расторгнутой зерновой сделке, которая болезненно ударила по африканским странам, Путин в очередной раз повторил ложь о том, что большая часть украинского зерна идет в страны Запада, а Африка почти ничего не получает. Вместо того чтобы проявить добрую волю, Путин пообещал беспрепятственный экспорт российского зерна в шесть африканских стран. Здесь следует добавить, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже указал, что "горстка бесплатных пожертвований" не может компенсировать значительный ущерб, нанесенный прекращением зерновой сделки.
Российские пропагандисты, говоря о саммите, еще раз подчеркнули, насколько хороша геополитическая стратегия России, основанная на взаимном уважении и выгоде, а также равноправном партнерстве, в отличие от Запада, "потомков конкистадоров и работорговцев", от США, которые хотят экономически поработить Африку и разграбить ее богатства. "Политологи" доходили даже до того, что приводили в пример Советский Союз, который не эксплуатировал в экономическом отношении страны так называемого Варшавского блока, а наоборот - оказывал им материальную помощь.
Такая риторика абсолютно лицемерна и цинична, так как не упоминает общеизвестный факт, что Россия осуществляет свои геополитические интересы в Африке с помощью частной военной компании "Вагнер", заработавшей в Африке миллионы долларов. Показательно, что в саммите участвовал и опальный, сосланный в Белоруссию основатель "Вагнера" Евгений Пригожин - на фотографиях видно, как он пожимал руки нескольким лидерам африканских стран. Если Путин разрешает Пригожину участвовать в подобном мероприятии, это означает только одно – "Вагнеру" по-прежнему отводится важная роль в реализации российских интересов в регионе. Хотя Россия и рассказывает о том, как нагло Соединенные Штаты устроили несколько переворотов во имя своих интересов, несколько Telegram-каналов, связанных с "Вагнером", упоминают, что группа участвовала в недавнем государственном перевороте в Нигере. И "вагнеровцы", и официальная пропаганда представляют государственный переворот в Нигере как "освобождение от западных колонизаторов". Следует отметить, что у России есть свои экономические интересы в Нигере, так как в этой стране крупные месторождения урана.
Международная пресса, сообщая о саммите, помимо малочисленности участников, упоминает тот факт,
что лидеры ряда африканских стран говорили о завершении зерновой сделки в "гневном тоне".
"The Guardian" цитирует твит высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел Кении, в котором говорится: "Решение России выйти из черноморской зерновой инициативы является ударом в спину для мировых цен на продовольствие и несоразмерно затрагивает страны Африканского Рога, уже пострадавшие от засухи".
"The Guardian" также сообщает, что несколько африканских лидеров, например, президент ЮАР Сирил Рамафоса, прибыли на саммит, чтобы попытаться возродить мирную инициативу, которую они ранее представили как Путину, так и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Мы видели, что африканские лидеры занимают гораздо более публичную позицию, пытаясь выдвинуть возможные мирные планы", - сказал газете Кэмерон Хадсон, старший научный сотрудник африканской программы вашингтонского аналитического центра CSIS, отметив серьезное экономическое давление на африканские страны, вызванное войной и санкциями. В то же время, хотя африканские страны и обеспокоены выходом России из зерновой сделки, тем не менее, как подчеркивает Хадсон, Россия имеет в Африке свои преимущества, изображая Москву как антиимпериалистическую силу, противостоящую западному колониализму.
"Если Владимир Путин надеялся на большую демонстрацию поддержки на своем саммите Россия-Африка, то он снова споткнулся о свою собственную надменную самоуверенность", - заключает газета.
Дружить с Северной Кореей
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Эта поговорка в полной мере применима к России, которая признала своим лучшим другом Северную Корею, находящуюся в международной изоляции и под жесткими санкциями на уровне ООН. На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Шойгу посетил эту страну для празднования 70-летия "победы" в Корейской войне. Шойгу заявил, что Северная Корея является одной из самых мощных военных держав в мире и что Россия хочет сотрудничать с ней в военной сфере, читай, закупать вооружения.
Северокорейские лидеры продемонстрировали Шойгу баллистические ракеты, запрещенные Советом Безопасности ООН. Самое циничное, что Россия является членом указанного совета и голосовала за решение о запрете баллистических ракет Северной Кореи. Теперь все пропагандисты называют санкции ООН против Северной Кореи абсурдными, добавляя, что необходимо найти способ, чтобы Россия легитимно вышла из этой санкционной программы. Кремль ни одной минуты не смущает тот факт, что санкции против Северной Кореи были введены не только Западом, но и на уровне Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого до сих пор является Россия.
Пропагандисты говорят, что Россия, против которой воюют более 50 стран, ни в коем случае не должна стесняться военного сотрудничества с Северной Кореей и потенциальной закупки оружия. В представлении идеологических посланцев Кремля Северная Корея – прекрасная страна, санкции против которой введены только потому, что эта страна сопротивляется давлению США и не желает сдаваться перед превосходством Вашингтона. Москва утверждает, что Россия и Северная Корея могут работать вместе, чтобы противостоять гегемонии США. По мнению пропагандистов, провозглашенное США лидерство равноценно тому, что Гитлер говорил о мировом господстве.
Поэтому похоже, что так часто упоминаемый многополярный мир, который будет гораздо более справедливым, чем нынешний однополярный мир, где царит гегемония США, будет создаваться Россией совместно с другими диктаторскими режимами и сателлитами в Африке и Латинской Америке. Эти страны объединяет общая идеология и традиционные ценности, что означает нетерпимость и преследование инакомыслящих, в том числе сексуальных и религиозных меньшинств.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ (MAF) из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2023.
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