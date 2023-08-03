Министр экономики: следует рассмотреть введение налога на сверхприбыль в банковском секторе

На вопрос, что сделало Министерство экономики для упрощения найма рабочей силы из третьих стран по просьбе предпринимателей, Индриксоне ответила, что несколько месяцев назад была проведена оценка латвийских законодательных норм, которая показала, что они столь же хороши и даже лучше, чем в Литве и Эстонии, однако от соседних стран Латвия отстает по эффективности из применения из-за недостаточной мощности и отсутствия информационного обмена данными.

"Мы выступили с предложениями и обсудили этот вопрос в совете по развитию человеческого капитала, в котором также представлены министр образования и науки и министр благосостояния. Планируется, что в ближайшие дни состоится заседание совета, на котором будут обсуждаться меры по снижению несущественных препятствий. Речь идет о снижении бюрократии и возложении большей ответственности на работодателя как приглашающую сторону", - сказала министр.

Индриксоне отметила, что такая задача могла бы быть поставлена перед Управлением по делам гражданства и миграции. Обсуждается и создание условного "зеленого коридора" для крупных экспортеров.

На встрече с президентом сегодня также обсуждались вопросы экономического роста, экономических преобразований, инвестиций, инноваций и человеческого капитала.

Министр экономики подчеркнула, что для президента насущным вопросом является расширение программы арендного жилья и ее обеспечение ресурсами для поддержки участников программы реэмиграции, возвращающихся в регионы. Предоставление качественного и доступного арендного жилья могло бы стать хорошим подспорьем для того, чтобы больше латышей возвращалось в Латвию.

Кроме того, стороны обсудили инфляцию и рост цен на продовольствие, а также обмен информацией, доступность данных для государства, которому часто приходится иметь дело с отсутствием и недоступностью данных, что не позволяет оценить результаты, которые люди, например, получают после обучения или повышения квалификации. Не хватает данных и о трудоустройстве резидентов третьих стран, которые получили в Латвии разрешение на работу.