Видео ⟩ Опубликованы кадры успешного удара HIMARS по российской армии

Вооруженные силы Украины объявили об успешной атаке HIMARS по пяти подразделениям российской армии, которые открыто расположились на пляже. Обнародована видеозапись этой атаки, сообщает американское СМИ Insider.
В упомянутой атаке погибло около 200 российских солдат.
Центр национального сопротивления Украины, опубликовал в Facebook кадры атаки, которые были сняты с беспилотника. В описании говорится, что в результате обстрела были уничтожены десятки солдат и большое количество российской техники.
На видео видно, как солдаты открыто стоят на берегу. В других видео солдаты разминались и тренировались.
Украинское издание Euromaidan Press сообщило, что атака была совершена на острове Джарылгач, тонкой песчаной отмели, протянувшейся на 26 миль в Черном море. Он расположен в оккупированной Россией Херсонской области.
HIMARS - высокоточные ракетные установки большой дальности, переданные Украине Вооруженными силами США. Их радиус действия составляет около 50 миль.
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