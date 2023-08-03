Чт, 3.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Опубликованы кадры успешного удара HIMARS по российской армии

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Атака на российские войска
Атака на российские войска Фото: Спротив/"Facebook"

Вооруженные силы Украины объявили об успешной атаке HIMARS по пяти подразделениям российской армии, которые открыто расположились на пляже. Обнародована видеозапись этой атаки, сообщает американское СМИ Insider.

В упомянутой атаке погибло около 200 российских солдат.

Центр национального сопротивления Украины, опубликовал в Facebook кадры атаки, которые были сняты с беспилотника. В описании говорится, что в результате обстрела были уничтожены десятки солдат и большое количество российской техники.

На видео видно, как солдаты открыто стоят на берегу. В других видео солдаты разминались и тренировались.

Украинское издание Euromaidan Press сообщило, что атака была совершена на острове Джарылгач, тонкой песчаной отмели, протянувшейся на 26 миль в Черном море. Он расположен в оккупированной Россией Херсонской области.

HIMARS - высокоточные ракетные установки большой дальности, переданные Украине Вооруженными силами США. Их радиус действия составляет около 50 миль.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх