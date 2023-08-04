В море на участке от Павилосты до Юркалне планируют построить ветряной парк

В 2022 году восемь стран ЕС региона Балтийского моря подписали Мариенбургскую декларацию, обязуясь к 2030 году в семь раз увеличить мощности ветряных установок - до 20 гигаватт. Экспертам было поручено изучить, какие участки побережья лучше всего подходят для этих целей, и оказалось, что в латвийских водах самым подходящим местом является участок между Павилостой и Юркалне.

"Из пяти парков четыре находятся на побережье Курземе, потому что ветер дует именно здесь", - говорит замдиректора по инвестициям и энергетике Латвийского агентства инвестиций и развития Лаура Штровалде.

В парке планируется установить 20-60 ветряных турбин в 15 километрах от берега.

2 августа состоялась встреча разработчиков плана с местными жителями. Активнее всего против парка выступают известные люди, владеющие недвижимостью на побережье.

"В Павилосте развивается порт, и этот проект, на мой взгляд, совершенно неоправданный экономически, ставит преграды на пути уже начатого очень успешного бизнеса и может разрушить все, что было сделано до сих пор", - заявил президент Международной федерации санного спорта Эйнар Фогелис.

Вице-президент Европарламента Роберт Зиле подчеркнул: "Это не отвечает национальным интересам Латвии, поскольку производственные мощности, которые будут построены около 2030 года, фактически ничего не изменят на латвийском рынке электроэнергии. К тому времени наземных парков - ветряных и солнечных - будет вполне достаточно для поддержания в Латвии низкой цены на электроэнергию. Ассоциация ветроэнергетики говорит, что это энергия будет экспортом Латвии. Но не страна экспортирует, а конкретный предприниматель".

Между тем, авторы плана отмечают, что столь категоричные заявления о росте энергетических мощностей Латвии в ближайшие годы необоснованны.