В Латвии сокращается производство пива

За пять месяцев в Латвию было ввезено 42,633 млн литров пива, что на 16% больше, чем за пять месяцев 2022 года.

Всего за пять месяцев в Латвии было передано на реализацию 48,776 млн литров пива, что на 4,5% меньше, чем за пять месяцев 2022 года.

Объем экспорта пива из Латвии за пять месяцев увеличился на 27,2%: в то время как за пять месяцев 2022 года из Латвии было экспортировано 17,004 млн литров пива, за пять месяцев 2023 года экспортировано уже 21,63 млн литров пива.

Как сообщалось, в 2022 году в Латвии было произведено 87,279 млн литров пива, что на 13,3% больше, чем в 2021 году. В 2022 году в Латвию было ввезено 104,598 млн литров пива, что на 18% больше, чем в 2021 году.