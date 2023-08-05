В кулуарах допускают, что новым мэром Риги станет Вилнис Кирсис

Если переговоры о создании новой коалиции в Рижской думе пройдут успешно, то некоторые из представителей приближенных к процессу в кулуарах с большой вероятностью допускают продвижение на пост мэра Риги политика "Нового Единства" Вилниса Кирсиса, который сейчас исполняет обязанности председателя Рижской думы, свидетельствует неофициальная информация, находящаяся в распоряжении агентства LETA.
В публичном пространстве ранее уже проговаривались шансы Кирсиса стать новым мэром, в том числе, из-за решения политика занять должность и.о. председателя городской думы после того, как с должности ушел прежний мэр Мартиньш Стакис.
Кроме того, отдельные представители возможной коалиции публично заявляли, что "Новое Единство" имеет право направить кандидата на должность мэра. Фракция "Новое Единство" по количеству депутатов также является крупнейшей из фракций ожидаемой коалиции.
Кроме того, некие политики из "Нового Единства" ранее отметили, что объединение партий решение о своем кандидате приняло еще до выборов 2020 года, тогда выдвинув Кирсиса.
Ядро трех сторон - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги" - официально не сообщали, кого будут направлять на должность председателя Рижской думы.
На рабочих сессиях следующей недели эти три стороны планируют работать вместе с "Честь служить Риге", "Для развития Латвии" и некоторыми внефракционными депутатами, чтобы отточить проект меморандума сотрудничества. Ядро трех сторон проводит переговоры с отдельными депутатами объединения "За/Прогрессивные".
После завершения работы по подготовке или заключению меморандума сотрудничества "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги" с другими партнерами планируют своевременно сообщить кандидата на должность мэра Риги.
Ja es būtu Jaunās Vienotības vai JKP/K vēlētājs, man tagad būtu diezgan jocīga sajūta.— Zane Pupola (@ZanePupola) August 4, 2023
NA vēlētājiem, visticamāk, šis ir ok. Nav jau pirmā reize, kā sacīt. https://t.co/kauztkLf9s
Уже сообщалось, что в четверг, 3 августа, трехпартийный блок Рижской думы - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (ЛОР) и "Код для Риги" - и фракция "Для развития Латвии" концептуально договорились о сотрудничестве в формировании коалиции, сообщила вице-мэр Риги Линда Озола.
Кирсис в пятницу отметил, что есть хороший шанс в ближайшие недели в Рижской думе создать готовое большинство, которое могло бы проработать до окончания полномочий думы в 2025 году.
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