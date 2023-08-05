В кулуарах допускают, что новым мэром Риги станет Вилнис Кирсис

В публичном пространстве ранее уже проговаривались шансы Кирсиса стать новым мэром, в том числе, из-за решения политика занять должность и.о. председателя городской думы после того, как с должности ушел прежний мэр Мартиньш Стакис.

Кроме того, отдельные представители возможной коалиции публично заявляли, что "Новое Единство" имеет право направить кандидата на должность мэра. Фракция "Новое Единство" по количеству депутатов также является крупнейшей из фракций ожидаемой коалиции.

Кроме того, некие политики из "Нового Единства" ранее отметили, что объединение партий решение о своем кандидате приняло еще до выборов 2020 года, тогда выдвинув Кирсиса.

Ядро трех сторон - "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги" - официально не сообщали, кого будут направлять на должность председателя Рижской думы.