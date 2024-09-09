Калькулятор зарплаты: Минфин предлагает рассчитать ее размер после налоговой реформы

Для того, чтобы осуществить расчеты, необходимо загрузить калькулятор на свой компьютер и в нем указать свою зарплату и количество иждивенцев.

Как напоминает Минфин, если правительство и парламент поддержат планируемые налоговые изменения, то с 2025 года будет введен фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, который увеличится до 550 евро в 2026 году и до 570 евро в 2027 году. Этим шагом социальные партнеры и правительство договорились начать реализацию принципа привязки необлагаемого минимума к минимальной заработной плате с целью достижения необлагаемого минимума в размере 80% от минимальной заработной платы.

Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, 780 евро в месяц в 2026 году, 820 евро в месяц в 2027 году и 860 евро в месяц в 2028 году.