Министерство финансов разместило на своем сайте "Калькулятор зарплаты", чтобы работники могли рассчитать свою зарплату на 2025 год в соответствии с предложением по реформе налога на рабочую силу, сообщили в Минфине агентству LETA.
Калькулятор зарплаты: Минфин предлагает рассчитать ее размер после налоговой реформы
Для того, чтобы осуществить расчеты, необходимо загрузить калькулятор на свой компьютер и в нем указать свою зарплату и количество иждивенцев.
Как напоминает Минфин, если правительство и парламент поддержат планируемые налоговые изменения, то с 2025 года будет введен фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, который увеличится до 550 евро в 2026 году и до 570 евро в 2027 году. Этим шагом социальные партнеры и правительство договорились начать реализацию принципа привязки необлагаемого минимума к минимальной заработной плате с целью достижения необлагаемого минимума в размере 80% от минимальной заработной платы.
Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, 780 евро в месяц в 2026 году, 820 евро в месяц в 2027 году и 860 евро в месяц в 2028 году.
Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога с физических лиц (IIN) и упростить систему налогообложения труда, будет установлена единая ставка IIN в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8 775 евро в месяц). Для доходов свыше 8 775 евро в месяц сохраняется налог солидарности (33%).
В настоящее время дифференцированный необлагаемый минимум, или часть заработной платы, которая не облагается налогом, применяется в постепенно уменьшающемся размере к годовому доходу человека до 1800 евро. Работодатели давно указывают на сложность этой системы и необходимость ее упрощения путем перехода к фиксированному необлагаемому минимуму, одинаковому для всех.
Поскольку размер необлагаемого минимума останется неизменным независимо от размера зарплаты, у людей будет больше денег "на руках", несмотря на то, что ставка подоходного налога изменится с 20% и 23% в настоящее время до 25,5%, объясняет Минфин.
Министерство подчеркивает, что основная цель изменений в налоговой политике - создать европейскую систему налогообложения труда, понятную каждому и способствующую экономическому росту страны.
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