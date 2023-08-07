Эйнштейн и Оппенгеймер: какой была реальная история взаимоотношений двух великих физиков

Параллельные жизни

К 1922 году, когда 18-летний Оппенгеймер только начинал учебу в Гарварде, Эйнштейн уже был нобелевским лауреатом и по праву считался одним из ведущих физиков мира. Общая теория относительности (1915) и другие работы немецкого ученого оказали на американского студента огромное влияние. На фоне усиливающихся гонений на евреев в Германии Эйнштейн решил уехать из Европы и в 1932 году поселился в Принстоне (штат Нью-Джерси), где продолжил свою работу. В августе 1939 года он подписал письмо на имя президента Рузвельта, составленное его коллегой Лео Силардом. В нем они предупреждали Белый дом, что итогом недавних открытий немецких физиков в области деления урана может стать создание в этой европейской стране атомной бомбы. Именно это письмо заложило основу сверхсекретного проекта «Манхэттен», возглавить который в 1942 году правительство США поручило Оппенгеймеру, ставшему к тому времени одним из ведущих физиков-теоретиков мира.