Кто это? ⟩ Зоопарк о своем 22-летнем обитателе: большинство посетителей ее даже не замечают

"Тихонько наблюдает за обстановкой скромная зеленая мартышка, большинство посетителей зоопарка, наверное, даже не замечают ее. В сентябре родившейся в нашем зоопарке самке зеленой мартышки исполнится 23 года", - написал зоопарк в своем Facebook.

Зеленая мартышка в Таллиннском зоопарке Фото: Таллиннский зоопарк

Зеленая мартышка обитает в Эфиопии, Судане и Джибути. Животное наиболее активно по утрам и ранним вечером. Большую часть дня мартышка проводит на земле, чтобы питаться, но ночью спит на дереве. Питается она в основном фруктами, овощами, а иногда и мелкими млекопитающими, насекомыми и птицами.

Зеленые мартышки - относительно долгоживущие обезьяны, в зоопарке они могут прожить вплоть до 32 лет. В дикой природе они живут в среднем 17 лет. Некоторые исследования показали, что с возрастом у зеленых мартышек развиваются состояния, сходные с болезнью Альцгеймера у людей.