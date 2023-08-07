Президент призовет оценить ответственность мэра Резекне за бюджет города

"То, что там произошло, требует углубленной оценки", - сказал Ринкевич в программе "900 секунд" на канале TV3, добавив, что в понедельник, 7 августа, во время встречи с министром призовет его дать оценку действиям Барташевича.

Депутаты Резекненской думы сегодня на заседании финансового комитета обсудят возможности сбалансирования городского бюджета.

В этом году в бюджете Резекне возник дефицит в размере 3,9 млн евро, что грозит самоуправлению процессом финансовой стабилизации, в рамках которого его расходы будут контролироваться назначенным Министерством финансов администратором. Руководство города рассматривает меры экономии бюджетных средств, включая увольнение сотрудников и отмену льгот для ряда горожан.

Оппозиционные депутаты Резекненской думы направили письмо министру финансов Арвилсу Ашераденсу и Спринджуксу с требованием провести детальную оценку финансового положения города и на это время отстранить Барташевича от должности.