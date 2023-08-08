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Министр призвал мэра Резекне не тянуть со стабилизацией бюджета

rus.tvnet.lv/LETA
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Мэр Резекне Александр Барташевич
Мэр Резекне Александр Барташевич Фото: Evija Trifanova/LETA

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс призвал мэра Резекне Александра Барташевича не откладывать стабилизацию бюджета.

Как сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, в понедельник министр встретился с мэром и заслушал информацию о состоянии бюджета самоуправления.

Спринджукс призвал к срочному рассмотрению плана стабилизации муниципального бюджета на заседании думы. Министр обратил внимание на то, что в первую очередь должны покрываться расходы на выполнение установленных законом автономных функций самоуправления.

Барташевич пообещал подготовить и рассмотреть план на заседании думы 10 августа и проинформировать министра о дальнейших действиях.

Как сообщалось, в бюджете города Резекне в этом году не хватает 3,9 миллиона евро.

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