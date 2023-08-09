"Ситуация не так плоха, как казалось": парк Тервете будет открыт для посетителей

"Это не будет в эти выходные. Может быть, пройдет пара недель, пока деревья не уберут, но посетители парка смогут вернуться", - сказал Котовичс.

Он добавил, что ситуация в природном парке не так плоха, как казалось вначале. "Природный парк в Тервете оправится от этой бури", - сказал представитель LVM.

Также он сообщил, что в природном парке необходимо будет вырубить 3-4 тысячи деревьев, и документы на проведение соответствующих мероприятий уже поданы в Государственную лесную службу (VMD).

Говоря об инфраструктуре природного парка, Котовичс отметил, что с дорогами в парке все в порядке, они уже очищены от упавших деревьев.

В то же время у Информационного центра есть небольшое повреждение крыши, а также небольшое повреждение деревянного моста, между тем "деревня гномов" находится в относительно хорошем состоянии.

Галерея: Природный парк Тервете после бури

Представитель LVM заявил, что наибольший ущерб нанесен тропе Тарзана, и она больше не сможет работать на своем нынешнем месте.

"Необходимо подумать о возможном переводе в другое место или каком-то другом решении", - сказал Котовичс.

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