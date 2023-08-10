В среду пограничник для задержания нарушителей воспользовался оружием

При осуществлении пограничного надзора в Шкяунской волости пограничники констатировали признаки незаконного пересечения государственной границы. С привлечением кинолога со служебной собакой был начат розыск правонарушителей. В окрестностях села Тронишку, заметив пограничников, правонарушители бросились бежать, но неудачно. Пограничникам, чтобы задержать их пришлось произвести предупредительный выстрел в воздухе.

На месте задержаны четыре гражданина Индии и четыре гражданина Ирана, они были возвращены в исходную страну в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной чрезвычайной ситуацией.