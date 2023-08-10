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В среду пограничник для задержания нарушителей воспользовался оружием

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Погранохрана. Иллюстративное фото.
Погранохрана. Иллюстративное фото. Фото: Valsts robežsardze

В среду, 9 августа, пограничник воспользовался огнестрельным оружием, чтобы задержать группу из восьми нелегальных иммигрантов: четырех граждан Индии и четырех граждан Ирана, которые ранее незаконно пересекли государственную границу Латвии и Беларуси.

При осуществлении пограничного надзора в Шкяунской волости пограничники констатировали признаки незаконного пересечения государственной границы. С привлечением кинолога со служебной собакой был начат розыск правонарушителей. В окрестностях села Тронишку, заметив пограничников, правонарушители бросились бежать, но неудачно. Пограничникам, чтобы задержать их пришлось произвести предупредительный выстрел в воздухе.

На месте задержаны четыре гражданина Индии и четыре гражданина Ирана, они были возвращены в исходную страну в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной чрезвычайной ситуацией.

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