ВСУ успешно наступают в Донецкой области

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на направлениях Бахмут, Мелитополь и Бердянск", - сообщили в Генштабе Украины.

В сторону Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского ВСУ имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные продолжают препятствовать атаке российских войск в направлении Купянска и Лимана.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки", - говорится в сообщении Генштаба Украины.