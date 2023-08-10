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ВСУ успешно наступают в Донецкой области

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Война в Украине
Война в Украине Фото: AP/Scanpix

Вооруженные Силы Украины успешно наступали на юг в районах Урожайного и Старомайорского, Донецкая область Украины. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на направлениях Бахмут, Мелитополь и Бердянск", - сообщили в Генштабе Украины.

В сторону Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского ВСУ имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные продолжают препятствовать атаке российских войск в направлении Купянска и Лимана.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки", - говорится в сообщении Генштаба Украины.

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