ВСУ успешно наступают в Донецкой области

Вооруженные Силы Украины успешно наступали на юг в районах Урожайного и Старомайорского, Донецкая область Украины. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на направлениях Бахмут, Мелитополь и Бердянск", - сообщили в Генштабе Украины.
В сторону Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского ВСУ имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
Украинские военные продолжают препятствовать атаке российских войск в направлении Купянска и Лимана.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки", - говорится в сообщении Генштаба Украины.
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