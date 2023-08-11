В этом году пенсии всем увеличат одинаково

В этом году будет пересмотрен размер пенсий и компенсаций или их часть, которая не превышает 609 евро, то есть 50 процентов от средней зарплаты страховых взносов в стране за предыдущий календарный год. Это означает, что вся сумма пенсии или пособия будет проиндексирована, если она не превышает 609 евро, а для тех пенсий и пособий, которые превышают 609 евро, индексируются упомянутые 609 евро.