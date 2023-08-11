В этом году пенсии всем увеличат одинаково

При индексации пенсий в этом году будет учитываться только один индекс, так как, в отличие от предыдущего года, реальный прирост размера заработной платы страховых взносов в 2022 году был отрицательным, поэтому он не включается в расчет индекса.
В этом году ко всем государственным пенсиям - по старости, по выслуге, по инвалидности, по случаю потери кормильца и пособиям - с 1 октября будет применяться индекс 1,0640, пишет Neatkarīgā.
Министр благосостояния Эвика Силиня старается быть позитивной и отмечает, что "при расчете коэффициента индексации учитывается годовая инфляция, которая снижается с каждым месяцем".
В этом году будет пересмотрен размер пенсий и компенсаций или их часть, которая не превышает 609 евро, то есть 50 процентов от средней зарплаты страховых взносов в стране за предыдущий календарный год. Это означает, что вся сумма пенсии или пособия будет проиндексирована, если она не превышает 609 евро, а для тех пенсий и пособий, которые превышают 609 евро, индексируются упомянутые 609 евро.
Прибавка будет зависеть от размера пенсии или пособия.
Исключение составляют политически репрессированные, инвалиды первой группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым будет проиндексирован весь размер пенсии.
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