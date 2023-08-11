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Фото ⟩ Спринджукс: ущерб от бури составляет по крайней мере 11 миллионов евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Марис Спринджукс посещает пострадавший от бури Добельский край
Марис Спринджукс посещает пострадавший от бури Добельский край Фото: VARAM

Ущерб от урагана в понедельник может составить не менее 11 млн евро, заявил министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс в программе LTV "Утренняя панорама".

о его словам, это только подсчитанный на данный момент размер ущерба. Пострадало 54 муниципальных объекта и около 2500 домохозяйств в разных краях.

Наибольший ущерб ураган нанес Добельскому краю.

Как сообщалось, 7 августа Латвию накрыла гроза и сильный буря, местами с очень крупным градом. Стихия валила деревья, разрушала здания, транспорт и инфраструктуру. Особенно большой ущерб ураган нанес Добельскому краю.

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