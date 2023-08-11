Фото ⟩ Спринджукс: ущерб от бури составляет по крайней мере 11 миллионов евро

о его словам, это только подсчитанный на данный момент размер ущерба. Пострадало 54 муниципальных объекта и около 2500 домохозяйств в разных краях.

Наибольший ущерб ураган нанес Добельскому краю.

Как сообщалось, 7 августа Латвию накрыла гроза и сильный буря, местами с очень крупным градом. Стихия валила деревья, разрушала здания, транспорт и инфраструктуру. Особенно большой ущерб ураган нанес Добельскому краю.