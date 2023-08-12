Банкноты евро приобретут новый вид

Европейский центробанк готов обновить дизайн своих банкнот, которые последние 21 год были в кошельках граждан Европы, сообщает Politico.

Дизайн банкнот будет выбран в следующем году, а технические элементы банкнот будут завершены к 2026 году. Дата введения новых банкнот еще не определена.

Европейский центральный банк запрашивает мнение граждан еврозоны, и опрос по новым банкнотам открыт до конца августа. Окончательную тему выбирает Совет ЕЦБ, в который входят шесть членов Исполнительного совета и президенты центральных банков стран еврозоны.

ЕЦБ рассматривает семь различных тем оформления новой банкноты евро, от конкретных до абстрактных. Темы, например, руки, реки, птицы, европейская культура, европейские ценности в природе и общая европейская идентичность.

Процесс проектирования новых банкнот евро уже начался осенью 2021 года, и их будет сложнее подделать. Также их обещают сделать более экологичными.