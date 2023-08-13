СМИ: Германия передаст Украине разведывательные "супердроны"

Издание называет Luna NG "супердроном", который способен"видеть и слышать". LUNA NG - это модернизированная версия беспилотника Luna X-2000, который находится на вооружении бундесвера с начала 2000-х годов. Легкий разведывательный дрон способен непрерывно лететь в течение 12 часов на расстояние свыше 100 километров. Его максимальная высота полета - пять тысяч метров. Запуск осуществляется с катапульты.