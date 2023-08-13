СМИ: Германия передаст Украине разведывательные "супердроны"

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу Германии до конца 2023 года поставит украинским вооруженным силам беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild, пишет "Медуза".
Издание называет Luna NG "супердроном", который способен"видеть и слышать". LUNA NG - это модернизированная версия беспилотника Luna X-2000, который находится на вооружении бундесвера с начала 2000-х годов. Легкий разведывательный дрон способен непрерывно лететь в течение 12 часов на расстояние свыше 100 километров. Его максимальная высота полета - пять тысяч метров. Запуск осуществляется с катапульты.
Sie kann „sehen und hören“ - Rheinmetall liefert Super-Drohne an die Ukraine https://t.co/px254ZIa5D— BILD (@BILD) August 12, 2023
В комплекты, которые планируют передать Украине, войдут наземная станция управления, несколько беспилотников и стартовая катапульта, пишет издание.
Rheinmetall собирается выпустить версию разведывательного дрона, который сможет нести вооружение. Пока это невозможно для версии, которую поставят в Украину.
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