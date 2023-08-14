Глава Минфина уклончиво отвечает на вопрос о введении авансового налога на прибыль банков

"И да, и нет", - сказал Ашераденс в программе TV3 "900 секунд.

Обязательный платеж авансового налога может быть включен уже в пакет бюджета следующего года, что дополнительно обеспечит фискальный эффект до 140 млн евро.

По словам Ашераденса, предложение обсуждалось в рабочей группе по налоговой политике, но еще не обсуждалось в правительстве.

Он добавил, что это разумное предложение, и оно не грозит государству судебными тяжбами с банками, как это сейчас происходит в Литве.