Глава Минфина уклончиво отвечает на вопрос о введении авансового налога на прибыль банков

Министр финансов Арвил Ашераденс пока уклонился от ответа, поддержит ли правительство обязательный авансовый платеж налога на прибыль для банков в размере 20% от прибыли предыдущего года.
"И да, и нет", - сказал Ашераденс в программе TV3 "900 секунд.
Обязательный платеж авансового налога может быть включен уже в пакет бюджета следующего года, что дополнительно обеспечит фискальный эффект до 140 млн евро.
По словам Ашераденса, предложение обсуждалось в рабочей группе по налоговой политике, но еще не обсуждалось в правительстве.
Он добавил, что это разумное предложение, и оно не грозит государству судебными тяжбами с банками, как это сейчас происходит в Литве.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!