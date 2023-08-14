Электричество в Литве и Латвии подешевело, в Эстонии - подорожало

Оптовые цены на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе снизились на 8% до 64,3 евро за мегаватт-час (МВт/ч), а в Эстонии выросли на 1% до 63,6 евро.
Средняя цена на бирже Nord Pool на прошлой неделе снизилась на 54% и составила 12,4 евро, сообщает компания Elektrum Lietuva.
По словам руководителя отдела бизнес-решений компании Артура Затулина, хотя производство ветряных электростанций на прошлой неделе сократилось на 31%, на цены в странах Балтии повлияло увеличение производства гидроэлектроэнергии и солнечной энергии.
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool незначительно снизилось - на 1% до 453 ГВт/ч. В Литве потребление уменьшилось на 1% до 208 ГВт/ч, в Латвии - на 1% до 112 ГВт/ч, в Эстонии выросло на 1% до 133 ГВт/ч.
Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии снизился на 1% до 197 ГВт/ч, в том числе в Литве - на 16% до 96 ГВт/ч, в Латвии вырос на 27% до 33 ГВт/ч., в Эстонии - на 16% до 68 ГВт/ч.
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