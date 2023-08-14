Электричество в Литве и Латвии подешевело, в Эстонии - подорожало

Средняя цена на бирже Nord Pool на прошлой неделе снизилась на 54% и составила 12,4 евро, сообщает компания Elektrum Lietuva.

По словам руководителя отдела бизнес-решений компании Артура Затулина, хотя производство ветряных электростанций на прошлой неделе сократилось на 31%, на цены в странах Балтии повлияло увеличение производства гидроэлектроэнергии и солнечной энергии.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool незначительно снизилось - на 1% до 453 ГВт/ч. В Литве потребление уменьшилось на 1% до 208 ГВт/ч, в Латвии - на 1% до 112 ГВт/ч, в Эстонии выросло на 1% до 133 ГВт/ч.

Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии снизился на 1% до 197 ГВт/ч, в том числе в Литве - на 16% до 96 ГВт/ч, в Латвии вырос на 27% до 33 ГВт/ч., в Эстонии - на 16% до 68 ГВт/ч.