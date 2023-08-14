Пенсионеры обеспокоены предстоящей индексацией пенсий

Ожидается, что с 1 октября ко всем государственным пенсиям - по старости, выслуге лет, инвалидности, по случаю потери кормильца и пособиям - будет применяться индекс 1,064. Это означает, что в этом году полностью индексируемые пенсии вырастут в среднем на 6,4%.

Минблаг пояснил, что в этом году ситуация отличается от предыдущих лет из-за высокой инфляции в 2022 году - в этом году индекс состоит только из фактического индекса потребительских цен, определяемого за период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Таким образом, при индексации пенсий по старости, независимо от накопленного страхового стажа лица, будет применяться один показатель - фактический индекс потребительских цен.

Барча признает, что многих не устраивает тот факт, что будет применяться только один индекс, потому что "у людей с большим стажем будет еще меньше, чем сейчас". "Мы все ходим в одни и те же магазины, платим одни и те же платежи. Люди волнуются, но мы призываем - если вы знаете свою пенсию, прибавьте 6,4%. Проиндексирована уже не только пенсия, но и пособие за трудовой стаж до 1996 года, но это относится к тем пенсионерам, которые вышли на пенсию до 31 декабря 2011 года", - сказала Барча.