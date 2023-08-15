Инфографика ⟩ В первом полугодии экспорт лесной отрасли уменьшился на пятую часть

Древесины и изделий из нее за шесть месяцев экспортировано на 1,533 млрд евро (-20,5%), что составляет 87,3% общего экспорта лесной отрасли.

Экспорт пиломатериалов составил 372,277 млн евро (-49,3%), топливной древесины - 298,617 млн евро (+18,7%), фанеры - 191,616 млн евро (+3,8%), кругляка - 182,228 млн евро (+18,6%).

Экспорт деревянной мебели уменьшился на 24,3% до 97,576 млн евро, бумаги, картона и изделий из них - на 16,3% до 70,31 млн евро.

Больше всего продукции лесной отрасли в первом полугодии было экспортировано в Великобританию (16,6%), Швецию (12,7%) и Данию (8,4%).

В январе-июне 2022 года Латвия экспортировала продукции лесной отрасли на сумму 2,212 млрд евро.