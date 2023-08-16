Газета: неполучившие ВНЖ россияне останутся без пенсии - и российской, и латвийской

Сдача экзамена на знание латышского на уровне A2 необходимо не только для получения постоянного ВНЖ, но и для получения пенсии по старости.

Если у человека нет вида на жительство или срок его действия истек, пенсия сениору больше выплачиваться не будет. Старший эксперт отдела методического управления пенсиями Агентства государственного социального страхования (VSAA) Санита Летапура, рассказала изданию, что агентство прекращает выплату латвийской пенсии со дня, когда истекает срок действия ВНЖ, и у агентства нет информации о его продлении.

Эксперт поясняет, что заявление о предоставлении статуса постоянного жителя ЕС рассматривается в течение года с момента получения, и в этот период лицо может находиться в Латвии до даты вступления в силу окончательного решения, но в таком случае для получения пенсии нужно будет отдельно обратиться с заявлением в VSAA.