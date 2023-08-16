Газета: неполучившие ВНЖ россияне останутся без пенсии - и российской, и латвийской

Все граждане Российской Федерации, ранее являвшиеся гражданами или негражданами Латвии и желающие продолжить пребывание в Латвии после 1 сентября 2023 года, должны получить статус постоянного жителя Европейского Союза. Не сдав экзамен по латышскому языку и, таким образом, не получив постоянный вид на жительство, граждане РФ лишатся возможности получать в Латвии пенсию - независимо от того, российская она или латвийская, сообщает Neatkarīgā.
Сдача экзамена на знание латышского на уровне A2 необходимо не только для получения постоянного ВНЖ, но и для получения пенсии по старости.
Если у человека нет вида на жительство или срок его действия истек, пенсия сениору больше выплачиваться не будет. Старший эксперт отдела методического управления пенсиями Агентства государственного социального страхования (VSAA) Санита Летапура, рассказала изданию, что агентство прекращает выплату латвийской пенсии со дня, когда истекает срок действия ВНЖ, и у агентства нет информации о его продлении.
Эксперт поясняет, что заявление о предоставлении статуса постоянного жителя ЕС рассматривается в течение года с момента получения, и в этот период лицо может находиться в Латвии до даты вступления в силу окончательного решения, но в таком случае для получения пенсии нужно будет отдельно обратиться с заявлением в VSAA.
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