Одну из беднейших стран Европы поразил настоящий туристический бум

Албания - одна из самых бедных стран Европы, которая десятилетиями боролась с коррупцией, организованной преступностью и очень высокой эмиграцией. Однако в этом году маленькую балканскую страну поразил настоящий туристический бум, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Financial Times.
По данным европейской ассоциации аэропортов ACI Europe, количество авиапассажиров, направляющихся в Албанию в июне этого года, увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. "Этому скачку способствовало открытие бюджетных авиалиний в албанских аэропортах", - заявили в ACI.
Причина, по которой бюджетные авиакомпании открывают в страну все больше и больше маршрутов, кроется прежде всего в уровне ее цен. Например, Федеральное статистическое агентство Германии недавно обнаружило, что цены в ресторанах и гостиницах в Албании на 56 процентов ниже, чем в Германии, что делает ее самым дешевым местом для отдыха в Европе.
Албания стала особенно популярной среди итальянцев, которые могут добираться до нее по морю, при этом очень бюджетно. Если путешествие на лодке туда и обратно из Бари в албанский курортный город Дуррес стоит около ста евро, то за внутригосударственную поездку из Рима на Сардинию итальянцам приходится платить в два раза больше, пишет Financial Times.
Стремительно растущие цены и экстремальные погодные условия во время туристического сезона заставили итальянцев больше смотреть в сторону зарубежных поездок. Организация итальянского туризма Federturismo подсчитала, что количество итальянских туристов в некоторых регионах страны сократилось на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом, в то время как число иностранных туристов в Италии увеличилось на 43 процента за первые четыре месяца.
Отдых в Албании также рекламировали некоторые итальянские СМИ, которые окрестили соседа по морю "карибской страной Европы", восхваляя тамошние песчаные пляжи. Албания также была рекомендована несколькими итальянскими туристическими блогерами из-за низких цен на паром и близкого расположения. В качестве дополнительного бонуса часто указывается, что многие албанцы говорят по-итальянски.
Они не были готовы к буму
Одним из туристов, отправившихся на пароме из Италии в Албанию в этом году, с которым пообщалось Financial Times, был 28-летний Николас Ферреро. Он описал поездку на пароме в Албанию как хаос с кучей британцев, итальянцев и албанцев. Когда он прибыл на курорт Саранда недалеко от греческой границы, на пляже было полно итальянцев. "Это было похоже на маленькую Италию", - сказал он.
Ферреро платил 360 евро в неделю за "простую, но приятную" квартиру с четырьмя спальнями в Саранде, что составляет лишь малую часть того, что он заплатил бы за отдых в Италии. В то же время итальянец отметил, что его арендованная квартира была недостроена, как и многие другие апарт-отели в этом районе. "Мне показалось, что они не готовы к туристическому буму", - указал он.
Неудивительно, ведь туристический ажиотаж в Албании был взрывным. Согласно последним данным Евростата, иностранные туристы провели в Албании 261 000 ночей в первом квартале этого года, что на 152 процента больше, чем за тот же период 2019-го. Для сравнения: количество туристов в Италии, туристической стране, еще не восстановилось до допандемического уровня.
Стремительное расширение курортов в прибрежных районах также вызвало много внутренней напряженности в стране, так как правительство пытается освободить место для отелей за счет жилых домов. В то же время крупнейшими акционерами отелей зачастую являются сами политики.
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