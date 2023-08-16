Одну из беднейших стран Европы поразил настоящий туристический бум

Отдых в Албании также рекламировали некоторые итальянские СМИ, которые окрестили соседа по морю "карибской страной Европы", восхваляя тамошние песчаные пляжи. Албания также была рекомендована несколькими итальянскими туристическими блогерами из-за низких цен на паром и близкого расположения. В качестве дополнительного бонуса часто указывается, что многие албанцы говорят по-итальянски.

Они не были готовы к буму

Одним из туристов, отправившихся на пароме из Италии в Албанию в этом году, с которым пообщалось Financial Times, был 28-летний Николас Ферреро. Он описал поездку на пароме в Албанию как хаос с кучей британцев, итальянцев и албанцев. Когда он прибыл на курорт Саранда недалеко от греческой границы, на пляже было полно итальянцев. "Это было похоже на маленькую Италию", - сказал он.

Ферреро платил 360 евро в неделю за "простую, но приятную" квартиру с четырьмя спальнями в Саранде, что составляет лишь малую часть того, что он заплатил бы за отдых в Италии. В то же время итальянец отметил, что его арендованная квартира была недостроена, как и многие другие апарт-отели в этом районе. "Мне показалось, что они не готовы к туристическому буму", - указал он.

Неудивительно, ведь туристический ажиотаж в Албании был взрывным. Согласно последним данным Евростата, иностранные туристы провели в Албании 261 000 ночей в первом квартале этого года, что на 152 процента больше, чем за тот же период 2019-го. Для сравнения: количество туристов в Италии, туристической стране, еще не восстановилось до допандемического уровня.

Стремительное расширение курортов в прибрежных районах также вызвало много внутренней напряженности в стране, так как правительство пытается освободить место для отелей за счет жилых домов. В то же время крупнейшими акционерами отелей зачастую являются сами политики.