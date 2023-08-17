Британские туристы все чаще интересуются Латвией, а не Южной Европой. Почему?

Туристические агентства отмечают огромный рост интереса к поездкам в более холодные страны в августе, включая Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию, Латвию и Нидерланды, сообщает Dailymail.

По данным популярного сайта бронирования отдыха Expedia.com, спрос на отели в Копенгагене вырос на 34% по сравнению с августом прошлого года.

В Осло рост составил 45%, а в Стокгольме число запросов на поиск отелей в августе увеличилось на 29%.

Ссылаясь на данные Expedia.com, портал сообщает, что "в Риге, где температура этим летом достигала +27 градусов по сравнению с +45 градусами в Испании, отмечен рост на 47%.

Аналогичные данные приводит и поисковая система KAYAK: Амстердам стал самым востребованным направлением отдыха в августе и сентябре этого года.

В десятку лучших направлений также вошли Дублин, Белфаст и Стокгольм. Стамбул - единственное "горячее" направление летнего отдыха в списке.

Visit Finland объявила, что в период с июля по сентябрь количество бронирований поездок в Финляндию из Лондона увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как количество бронирований из Ньюкасла выросло на 28%.