Инфографика ⟩ В Латвии за полгода упали и экспорт, и импорт

В январе-июне по сравнению с шестью месяцами 2022 года объем экспорта в Латвии, как и в Ирландии, уменьшился на 2%.

За этот период объем экспорта также уменьшился в Эстонии (-10%), Бельгии (-9%), Болгарии и Финляндии (обе страны (-3%), а также в Греции, Литве, Люксембурге и Швеции (все страны -1%).

Самый быстрый рост был зарегистрирован в Венгрии и Словакии (обе страны +10%), Словении (+9%) и Мальте (+8%), меньший рост был в Нидерландах (+1%).

В январе-июне объем импорта снизился в годовом исчислении в 18 странах-членах ЕС. Наибольшее снижение было в Финляндии (-15%), а самый быстрый рост был зафиксирован на Кипре (+12%). Объем импорта остался неизменным во Франции и Австрии. В Латвии объем импорта уменьшился на 2%, а в Литве - на 5%.