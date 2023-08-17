В латышском языке появилось слово "māceknis". Что оно означает?

Это слово призвано заменить предыдущий термин "apmācāmais", что соответствует русскому "учащийся".

По данным Центра госязыка, Терминологическая комиссия Латвийской академии наук на заседании 18 июля 2023 года утвердила новый термин со значением "человек, который обучается с помощью упражнений, практических приемов, обучения или инструктажа с целью изучения новых или закрепления, повторения уже полученных ранее навыков и умений для безопасной и качественной работы".

В свою очередь, существительное "māceklis" в латышском языке имеет два основных значения и два смысловых оттенка, поясняет центр.

1. Человек, который учится (чему-либо), осваивает ремесло, профессию. 1.1. ист. Человек, который научился своему ремеслу у мастера гильдии; низший ранг в иерархии ремесленников гильдии. 2. Человек, который учится, получает образование под чьим-то руководством. 2.1. Приверженец и последователь религиозного учения, его создателя.

Как сообщалось, в прошлом году Центр госязыка за нарушения в сфере государственного языка наложил штрафы по 566 делам, говорится в отчете о деятельности учреждения за 2022 год.

В прошлом году центром была проведена 2451 проверка соблюдения требований нормативных актов, регламентирующих использование госязыка, что чуть меньше, чем в 2021 году. В 2022 году было возбуждено 671 дело об административном правонарушении, по 664 делам применено административное взыскание.

Штрафы в прошлом году были применены в 566 случаях (их общая сумма составила 60 480 евро), а предупреждения вынесены в 98 случаях.

За год до этого центр возбудил 531 дело об административном правонарушении.