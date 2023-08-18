За два дня собраны подписи за ограничение повышения процентной ставки EURIBOR

За два дня с момента публикации на портале общественных инициатив Manabalss.lv было собрано более 11 000 подписей, чтобы ограничить для банков повышение ставки EURIBOR по выданным в прошлом кредитам, пишет LETA.
Сбор не менее 10 000 подписей обеспечивает возможность внесения инициативы на рассмотрение в Сейм.
Представитель инициативы Эдгар Лещинскис считает, что инфляция и рост EURIBOR ложатся тяжелым бременем на многих граждан Латвии, имеющих кредитные обязательства.
Поэтому он призывает Сейм вместе с правительством и Банком Латвии найти способ обязать коммерческие банки и другие финансовые учреждения, которые занимаются финансированием граждан в Латвии, пересмотреть и улучшить политику и условия начисления кредитных процентов и комиссионных, чтобы побудить заемщиков в первую очередь выбирать фиксированные процентные ставки.
В свою очередь, для существующих кредитов, в текущих условиях инфляции и роста EURIBOR, условия договоров следует изменить, сохранив процентную ставку, которая была на момент взятия кредита. Если в день заключения какого-либо договора финансирования с физическим или юридическим лицом ставка EURIBOR равна нулю, то она должна оставаться постоянной - то есть нулевой - в течение всего срока действия заключенного договора финансирования, даже несмотря на то, что Европейский центральный банк повышает ставку.
Автор идеи подчеркивает, что финансовые учреждения с самого начала заложили свою прибыль в любой кредитный договор в качестве процентов за ссуду денег и этого должно быть достаточно. В то же время Банку Латвии и правительству следует подумать, какие шаги и решения они могут предложить коммерческим банкам, чтобы это было взаимовыгодно.
Реализуя эту идею, физическое или юридическое лицо сможет планировать свои расходы и финансовые вложения в долгосрочной перспективе, а в условиях повышения процентных ставок не будет необходимости просить компенсацию у государства или муниципалитета или обращаться в банки по поводу отсрочки выплаты основного долга.
Напомним, ранее председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс высказал мнение о том, что законом следует временно установить сниженные процентные платежи по ипотечным кредитам, чтобы не допустить попадания большей части населения Латвии в незавидное финансовое положение.
Политик подробнее изложил свои предложения, призвав заинтересованные стороны, в том числе представителей банков, их обсудить. Рейрс допускает, что соответствующие изменения можно будет внести с 2024 года.
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