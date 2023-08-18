За два дня собраны подписи за ограничение повышения процентной ставки EURIBOR

Сбор не менее 10 000 подписей обеспечивает возможность внесения инициативы на рассмотрение в Сейм.

Представитель инициативы Эдгар Лещинскис считает, что инфляция и рост EURIBOR ложатся тяжелым бременем на многих граждан Латвии, имеющих кредитные обязательства.

Поэтому он призывает Сейм вместе с правительством и Банком Латвии найти способ обязать коммерческие банки и другие финансовые учреждения, которые занимаются финансированием граждан в Латвии, пересмотреть и улучшить политику и условия начисления кредитных процентов и комиссионных, чтобы побудить заемщиков в первую очередь выбирать фиксированные процентные ставки.

В свою очередь, для существующих кредитов, в текущих условиях инфляции и роста EURIBOR, условия договоров следует изменить, сохранив процентную ставку, которая была на момент взятия кредита. Если в день заключения какого-либо договора финансирования с физическим или юридическим лицом ставка EURIBOR равна нулю, то она должна оставаться постоянной - то есть нулевой - в течение всего срока действия заключенного договора финансирования, даже несмотря на то, что Европейский центральный банк повышает ставку.