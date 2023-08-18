ВОЗ следит за новым штаммом Covid-19

Согласно опубликованному в четверг, 17 августа, бюллетеню о пандемии, ВОЗ классифицировала новый вариант BA.2.86 как один из наблюдаемых вариантов, который имеет более 30 мутаций в пиковом белке. Этот штамм Covid-19 был обнаружен в Израиле, Дании и США.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также объявил в Twitter, что внимательно следит за этим штаммом.

"Потенциальное воздействие мутаций BA.2.86 в настоящее время неизвестно и тщательно оценивается", - заявили в ВОЗ, которая в настоящее время отслеживает более десяти вариантов Covid-19 и их происхождение.

Большинство стран, в которых были созданы системы эпиднадзора за вирусом, прекратили их работу, сделав вывод, что распространение вируса больше не является серьезным и, следовательно, не может оправдать расходы на эти системы. Однако ВОЗ осудила эти действия, вместо этого призвав к усилению надзора.

За последний отчетный период, с 17 июля по 13 августа, выявлено более 1,4 млн новых случаев Covid-19 и зарегистрировано более 2300 летальных исходов. По сравнению с предыдущим 28-дневным периодом число случаев заболевания увеличилось на 63%, а количество смертей снизилось на 56%, говорится в заявлении ВОЗ.