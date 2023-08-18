Фото ⟩ Полиция просит помощи в поисках этих людей. Возможно, они связаны с вырубкой дуба в Марупе

В случае, если вы узнали людей на фотографиях, полиция просит сообщать по электронному адресу krists.karklins@vp.gov.lv или по номерам телефона 67208470 или 110.

Фото: Valsts policija

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.