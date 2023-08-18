Фото ⟩ Полиция просит помощи в поисках этих людей. Возможно, они связаны с вырубкой дуба в Марупе

Сотрудники Государственной полиции, расследующие уголовное дело по факту незаконной вырубки дуба 26 октября 2022 года в Марупе, просят обратить внимание на двух человек на фотографиях, которые, возможно, связаны с этим преступлением.
В случае, если вы узнали людей на фотографиях, полиция просит сообщать по электронному адресу krists.karklins@vp.gov.lv или по номерам телефона 67208470 или 110.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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