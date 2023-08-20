Видео ⟩ За занавесом: российский империализм в разрезе

Анализируя посылы российской пропаганды с начала украинской войны, можно заметить, что для народа России рисуется новая картина мира, в которой уже ничего не осталось от усилий по созданию демократического государства в девяностых годах прошлого века, равно как и положен конец стараниям президента России Владимира Путина интегрироваться в западное общество после холодной войны, причем точку поставил сам Путин в своей знаменитой мюнхенской речи в 2007 году.
Какую же картину мира Кремль предлагает россиянам? Надо отметить, довольно шизофреничную, с учетом того, что идеологические посылы в ней взаимно противоречивы и бессвязны. Основные установки таковы: Россия - страна-миссионер, спасающая мир от возрождающегося нацизма, окрасившего всю Европу в коричневые оттенки; Россия - хранительница традиционных ценностей, защищающая их от Запада, обуреваемого культурой умирания; США со своими европейскими приспешниками одержимы русофобией и хотят уничтожить Россию, отомстив тем самым за победу Советского Союза во Второй мировой войне; Россия хочет построить многополярный мир и освободить страны от гегемонии США; все страницы российской истории хороши, и стыдиться ей нечего; Российская империя была "хорошей" империей, и Советский Союз тоже был блестящим успехом России; Россия никогда не была колониальной и никогда не угнетала другие народы.
Вполне очевидно, что все эти сообщения идеологически заряжены явными историческими фальсификациями. Например, утверждение о том, что союзники России по Второй мировой войне, внесшие огромный вклад в победу над гитлеровской Германией, теперь хотят за что-то отомстить, является как минимум абсурдом. Получается, что все эти страны хотят отомстить себе... Но пропагандистов такие нелепости не смущают.
Также совершенно ясно, что Россия хочет восстановить свою прежнюю имперскую мощь, чего не скрывают и сами пропагандисты. При этом в вину западным странам, некогда бывшим колониальным империям, постоянно вменяется их прошлое, французов и англичан называют потомками колонизаторов и рабовладельцев. Этот посыл распространяется вопреки тому, что Запад осудил свое колониальное прошлое, а русские гордятся им и хотят восстановить его в XXI веке.
Российские имперские амбиции
Империалистическую природу Кремля лучше всего характеризует неоднократный акцент различных "политологов" на том, что "где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен". Совершенно немыслимо, чтобы даже самые правые британские политики заявили подобное, имея в виду бывшую Британскую империю, где "никогда не заходит солнце". Однако россиянам это "втирают" как нечто само собой разумеющееся. Кроме того, теперь этому изречению императора Николая I найдено и оправдание: как только российские солдаты покидают территорию, принадлежавшую России, там сразу же возрождается нацизм.
Бойцам российского идеологического фронта также представляется вполне нормальным в XXI веке продолжать рассуждать о законных сферах интересов России, к которым относятся все страны СНГ. Это означает, что Россия имеет законные права и поступает в соответствии со своей доктриной безопасности в отношении Молдовы, а также стран Кавказа и Центральной Азии.
Самым трагичным образом в российских идеологических посылах обстоят дела с Украиной. А именно Путин и обслуживающая его свита пропагандистов постоянно подчеркивают, что исторически украинского государства никогда не существовало, что украинцы - не отдельная нация, а часть русского народа, а Украина - часть России, которой Ленин по ошибке даровал независимость. Кремлевские политологи, такие как Виталий Третьяков, постоянно называют Украину Новороссией и рассказывают, что независимая Украина - это недоразумение. Все глашатаи Кремля как мантру повторяют, что Украина как страна не должна существовать, потому что она фашистская и угрожает безопасности России.
Показательно, что кремлевские "историки" за пять месяцев подготовили новый учебник истории для средних школ, где специальный раздел посвящен оправданию российского вторжения в Украину.
"В книгу включены разделы о "миротворческой операции" российских солдат в 2014 году, когда Москва аннексировала принадлежащий Украине Крымский полуостров, в которых Украина неоднократно обозначается как "нацистское государство". Книга также осуждает западные санкции, утверждая, что это "хуже, чем Наполеон, отправившийся в поход на Россию в 1812 году", - пишет The Guardian. Газета цитирует Владимира Мединского, советника Путина и бывшего министра культуры, который сказал, что в книге совершенно новый, переписанный взгляд на российскую историю. Главной целью учебника является оправдание и обоснование российского вторжения в Украину. Конечно, обоснованием является безопасность России и стремление защитить народ Донбасса, угнетаемый фашистским киевским режимом, который является лишь марионеткой Соединенных Штатов.
В этой же связи Deutsche Welle пишет, что, по мнению авторов книги, ситуацию в Украине до российского вторжения можно было охарактеризовать как "жестокое национальное, языковое и культурное насилие, совершаемое агрессивным меньшинством по отношению к большинству". Учебник также пытается донести мысль о том, что любое сотрудничество европейских стран, США и Украины - это "не сильная Украина, а слабая Россия" и что "нынешняя украинская хунта" пришла к власти в результате "кровавого переворота" в 2014 году, спровоцированного против воли большинства населения Соединенными Штатами.
Война в Украине колониальная
Несмотря на вымыслы пропагандистов (того же кинорежиссера Карена Шахназарова) о том, что Российская империя никогда не была колониальной и строилась только для оборонительных целей, известный историк Тимоти Снайдер утверждает, что вторжение России в Украину является чисто колониальной войной.
То, что Россия болезненно осознает снижение своего международного влияния по сравнению с эпохой холодной войны, отчетливо прочитывается во всех сообщениях пропагандистов. И Владимир Соловьев, и Маргарита Симоньян, и другие идеологи заявляют, что Запад никогда бы не перешел столько красных линий, если бы имел дело не с сегодняшней Россией, а с Советским Союзом. Показательны сетования Соловьева о том, что распад Советского Союза - это трагедия, поскольку территория нынешней России значительно меньше по сравнению с ним. Итак, о качестве страны судят не по тому, насколько хорошо в ней живется людям, а по размеру ее территории и военной мощи. Это имперская идеология в чистом виде. Потому-то и в связи со смертью первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева "кремлины" рефлексировали на тему того, что Горбачев был предателем и внес вклад в российскую историю со знаком минус, ибо уничтожил могучий СССР и продал Россию Западу.
Газета Washington Post пишет, что война, начатая Путиным в Украине, не основана ни на каких рациональных соображениях и определяется лишь имперскими амбициями. "Путин предпринял опрометчивый гамбит, чтобы вернуть своей стране статус имперской державы и утвердить престиж, авторитет и волю России в мировом масштабе. Путин позиционирует себя как разочаровавшегося представителя сгинувшей империи, например, сетуя на "паралич власти и воли", приведший к полной "деградации и забвению" Советского Союза в 1991 году", - пишет Washington Post. Издание также предполагает, что Путин воспринимает постсоветский глобальный порядок через призму долгой истории России. И эта история неразрывно связана с миссией Российской империи как в прошлом, так и сегодня.
В свою очередь Тимоти Снайдер в The New Yorker подчеркивает: отрицая украинское государство, Путин открыто выражает имперское мышление. "В течение пятисот лет европейские завоеватели называли покоренные общества "племенами", считая их неспособными к самоуправлению. Как мы видим на руинах украинских городов и в российской практике массовых убийств, изнасилований и депортаций, утверждение о том, что нация не существует, - это риторическая подготовка к ее уничтожению", - пишет Снайдер.
Пишущие о российском империализме аналитики Центра анализа европейской политики (CEPA) отмечают: "Стенания Путина в связи с распадом Советского Союза - не только о несбалансированной, неконтролируемой американской гегемонии, они также указывают на тоску по российскому величию и имперским временам". Имперская риторика широко распространена в путинской России, как отмечают ученые, особенно Тимоти Снайдер. Даже на похоронах своей дочери российский империалист Александр Дугин заявил, что она умерла за российскую "империю". Как убедительно доказывает Снайдер, война России в Украине является колониальной. Имперской. Она предназначена для завоевания, подчинения и уничтожения украинского самосознания. Действия России токсичны не только для Украины, но и для Польши, Литвы, Эстонии и Латвии. Они повлекут опасные последствия для Европы и всего альянса НАТО.
Демократиям - нет, диктатурам - да
Похоже, что Россия собирается строить тот многополярный мир, к которому так призывает Путин и который будет гораздо более справедливым, чем нынешний однополярный мир, где царит гегемония США, вместе с другими диктаторскими режимами и своими сателлитами в Африке и Латинской Америке. Эти страны объединяют общая идеология и традиционные ценности, а именно нетерпимость и преследование инакомыслящих, в том числе сексуальных и религиозных меньшинств. В этом контексте довольно скандальным, но вполне закономерным выглядит визит министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею, в ходе которого обсуждалось военное сотрудничество, закупки вооружений и снятие санкций. Почему визит Шойгу хоть и не удивителен, но все же скандален? Потому что против Северной Кореи введены санкции и она признана страной "нон грата" Советом Безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия, сама проголосовавшая за санкции против этой страны. Теперь российские пропагандисты говорят, что Северная Корея - великая страна, потому что она борется против гегемонии США и поэтому является союзником России.
Аналогичная ситуация с Ираном, с которым хочет сотрудничать Россия, и рядом диктаторских стран Латинской Америки и Африки. Россияне гордятся государственным переворотом в Нигере, называя его процессом деколонизации африканских стран.
Со вторжением в Украину Россия исключила себя из западного общества, и ее единственными союзниками являются диктатуры разных стран. Сами россияне, наверное, представляют себе, что именно так выглядит часто упоминаемый многополярный мир: в нем с одной стороны стоят демократические страны, соблюдающие права человека и международные правила, а напротив них - бандитские диктатуры с Россией во главе.
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