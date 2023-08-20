Видео ⟩ За занавесом: российский империализм в разрезе

В свою очередь Тимоти Снайдер в The New Yorker подчеркивает: отрицая украинское государство, Путин открыто выражает имперское мышление. "В течение пятисот лет европейские завоеватели называли покоренные общества "племенами", считая их неспособными к самоуправлению. Как мы видим на руинах украинских городов и в российской практике массовых убийств, изнасилований и депортаций, утверждение о том, что нация не существует, - это риторическая подготовка к ее уничтожению", - пишет Снайдер.

Пишущие о российском империализме аналитики Центра анализа европейской политики (CEPA) отмечают: "Стенания Путина в связи с распадом Советского Союза - не только о несбалансированной, неконтролируемой американской гегемонии, они также указывают на тоску по российскому величию и имперским временам". Имперская риторика широко распространена в путинской России, как отмечают ученые, особенно Тимоти Снайдер. Даже на похоронах своей дочери российский империалист Александр Дугин заявил, что она умерла за российскую "империю". Как убедительно доказывает Снайдер, война России в Украине является колониальной. Имперской. Она предназначена для завоевания, подчинения и уничтожения украинского самосознания. Действия России токсичны не только для Украины, но и для Польши, Литвы, Эстонии и Латвии. Они повлекут опасные последствия для Европы и всего альянса НАТО.

Демократиям - нет, диктатурам - да