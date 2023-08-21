В Берлине прошла акция сторонников Навального "Путин - убийца"

В Берлине в воскресенье, 20 августа, прошли шествие и митинг, приуроченные к годовщине отравления в России политика Алексея Навального. По оценке корреспондента Deutsche Welle, в акции приняли участие порядка 200 человек.

Люди собрались у клиники Charite, куда Навальный был доставлен в 2020 году после отравления. Соратник политика Леонид Волков выступил перед началом шествия с короткой речью. "Здесь произошло чудо, человека достали с того света и сделали символом надежды, и надежда эта жива. И прекрасная Россия будущего нас дождется, и мы ее дождемся", - сказал собравшимся Волков.

В руках собравшиеся держали как флаги Германии и Украины, так и бело-голубые флаги российского антивоенного движения. Люди несли плакаты с изображениями российского президента и надписями "Путин -убийца", "Остановите Путина, остановите войну", а также словами поддержки российским политзаключенным. Собравшиеся прошли сначала до российского посольства в центре Берлина, а затем к Бранденбургским воротам, где и состоялся митинг.

Акции "Путин - убийца" прошли по всему миру