Зеленский: "Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО"

"Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО", - сказал Зеленский на пресс-конференции на авиабазе Скридструп в Дании, отвечая на вопрос, готова ли Украина на территориальные уступки России, чтобы быть принятой в НАТО.

Белгород находится недалеко от украинской границы.

За несколько часов до этого Зеленский посетил Нидерланды, где, отвечая на вопросы журналистов, исключил возможность "обмена чего-либо" на украинские территории, отметив, что честный мир возможен только после восстановления территориальной независимости Украины.

На прошлой неделе руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что для достижения мира Украина могла бы отказаться от части оккупированных Россией территорий, а взамен этого страна получила бы реальный шанс вступить в НАТО.

"Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть возможным решением", - цитирует норвежское издание VG слова Йенссена.

МИД Украины осудил эти высказывания Йенссена, отметив, что Украина территориями не торгует.

"Осознанное или неосознанное участие официальных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий выгодно России", - указал представитель МИД Украины.