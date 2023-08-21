Названы самые привлекательные работодатели в Латвии

Как показывает исследование, компании, работающие в сфере транспорта и складирования, а также в сфере финансов и страхования, также пользуются популярностью в обеих целевых группах. Многие также хотели бы работать в производственных, сельскохозяйственных, лесных хозяйствах, а также в электро-, газо-, тепло- и водоснабжении.

При этом наименьшую привлекательность среди целевых групп работающих и студентов имеют компании в сфере административных и сервисных услуг, операций с недвижимостью, услуг по проживанию и питанию, здравоохранения и социального обеспечения, образования, водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. Студенты также неохотно идут работать в строительные компании.

В исследование были включены более 60 крупнейших латвийских компаний по количеству сотрудников и обороту из различных отраслей, а также те компании, которые сами участники исследования назвали самыми привлекательными работодателями в Латвии.

Наиболее привлекательные работодатели чаще всего характеризуются успешностью в своей области, общим ростом и развитием сферы деятельности компании, существенной гарантией занятости (что работа, услуги компании, продукты, проекты, решения ценны для общества и для устойчивого будущего) и хорошей репутацией, несмотря на то, что в целом студенты в этом году значительно реже, чем в прошлом, связывают хорошую репутацию с предпочитаемыми ими работодателями.

Конкурентоспособная заработная плата остается одним из важнейших критериев выбора работодателя в опросе этого года, и за последний год она стала особенно важна для студентов.

Однако это не единственный критерий - как показывают результаты, хорошие условия труда и производственная среда также важны при выборе "работы мечты", наряду с такими материальными ценностями, как заработная плата и привлекательный пакет льгот, например, премии, медицинские полисы и др.

Для работников также важно чувство защищенности и стабильности, несмотря на снижение его значимости в последние два года, а для студентов при выборе работодателя важна гибкая рабочая среда.

Исследование было проведено весной 2023 года. В ходе исследования было опрошено 1110 работающих жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет, а также 540 студентов ведущих латвийских вузов.