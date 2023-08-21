Названы самые привлекательные работодатели в Латвии

Самыми привлекательными работодателями в восприятии работников являются Latvijas valsts meži, Международный аэропорт "Рига", Latvenergo и Printful. Об этом говорится в исследовании, которое провела компания Kantar.
Среди студентов наряду с Latvijas valsts meži, Международным аэропортом "Рига", Latvenergo и Printful наиболее привлекательными работодателями являются Air Baltic, Swedbank, а также компании информационных технологий, такие как Accenture, Mikrotīkls и Microsoft Latvia.
Эти компании признаны наиболее привлекательными, поскольку смогли убедить латвийский рынок труда в том, что в сравнении с другими компаниями они являются отличным местом для работы.
Результаты исследования показали, что за последний год значительно возросла популярность частного сектора. В этом году 42% людей предпочли бы работать в частном секторе и 27% - в государственном. Аналогичные тенденции можно наблюдать и среди студентов - большинство, или 61%, студентов выбирают частный сектор как более привлекательный для них, и только 15% предпочли бы работать в государственном секторе.
Kantar указывает, что среди студентов, которые учатся по специальностям, связанным с информационными технологиями, наблюдается сильная тяга к частному сектору - 71% студентов этих специальностей предпочли бы работать в компаниях частного сектора и только 2% - в государственном секторе.
Сектор информационно-коммуникационных услуг стабильно входит в число самых привлекательных как среди работающих, так и среди студентов - более трети (36%) студентов и четвертая часть (24%) работающих хотели бы трудиться в одной из компаний этого сектора.
Как показывает исследование, компании, работающие в сфере транспорта и складирования, а также в сфере финансов и страхования, также пользуются популярностью в обеих целевых группах. Многие также хотели бы работать в производственных, сельскохозяйственных, лесных хозяйствах, а также в электро-, газо-, тепло- и водоснабжении.
При этом наименьшую привлекательность среди целевых групп работающих и студентов имеют компании в сфере административных и сервисных услуг, операций с недвижимостью, услуг по проживанию и питанию, здравоохранения и социального обеспечения, образования, водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. Студенты также неохотно идут работать в строительные компании.
В исследование были включены более 60 крупнейших латвийских компаний по количеству сотрудников и обороту из различных отраслей, а также те компании, которые сами участники исследования назвали самыми привлекательными работодателями в Латвии.
Наиболее привлекательные работодатели чаще всего характеризуются успешностью в своей области, общим ростом и развитием сферы деятельности компании, существенной гарантией занятости (что работа, услуги компании, продукты, проекты, решения ценны для общества и для устойчивого будущего) и хорошей репутацией, несмотря на то, что в целом студенты в этом году значительно реже, чем в прошлом, связывают хорошую репутацию с предпочитаемыми ими работодателями.
Конкурентоспособная заработная плата остается одним из важнейших критериев выбора работодателя в опросе этого года, и за последний год она стала особенно важна для студентов.
Однако это не единственный критерий - как показывают результаты, хорошие условия труда и производственная среда также важны при выборе "работы мечты", наряду с такими материальными ценностями, как заработная плата и привлекательный пакет льгот, например, премии, медицинские полисы и др.
Для работников также важно чувство защищенности и стабильности, несмотря на снижение его значимости в последние два года, а для студентов при выборе работодателя важна гибкая рабочая среда.
Исследование было проведено весной 2023 года. В ходе исследования было опрошено 1110 работающих жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет, а также 540 студентов ведущих латвийских вузов.
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