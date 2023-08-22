Видео ⟩ Жители дома на Маскавас получают в два раза больше коммунальных счетов: как так вышло?

На просьбу к компании показать, куда расходуются сбережения, жители ответа так и не получили. При этом, по их мнению, проведенные компанией работы были некачественными.

В течение многих лет дом обслуживал кооператив собственников квартир Koknese. В этом году жители собрали подписи и на законных основаниях перешли под управление Rīgas namu pārvaldnieks. Однако сейчас жители дома получают счета как от прошлой, так и от новой компании. По словам жильцов, Koknese всеми силами старается, чтобы дом у них не отобрали.

Жители утверждают, что представитель компании Андрей Дударев избегает общения с ними и просто просит, чтобы никто не оплачивал счета, присланные Rīgas namu pārvaldnieks.

Встретиться с передачей очно Андрей Дударев отказался. Компания Koknese утверждает, что некоторые подписи, собранные для смены управляющей компании, по их мнению, фальшивые.