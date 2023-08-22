Видео ⟩ Жители дома на Маскавас получают в два раза больше коммунальных счетов: как так вышло?

Жильцы многоквартирного дома на улице Маскавас, 417, в Риге решили сменить управляющую компанию, однако сделать это оказалось гораздо сложнее, чем представлялось, сообщает программа Bez Tabu.
На просьбу к компании показать, куда расходуются сбережения, жители ответа так и не получили. При этом, по их мнению, проведенные компанией работы были некачественными.
В течение многих лет дом обслуживал кооператив собственников квартир Koknese. В этом году жители собрали подписи и на законных основаниях перешли под управление Rīgas namu pārvaldnieks. Однако сейчас жители дома получают счета как от прошлой, так и от новой компании. По словам жильцов, Koknese всеми силами старается, чтобы дом у них не отобрали.
Жители утверждают, что представитель компании Андрей Дударев избегает общения с ними и просто просит, чтобы никто не оплачивал счета, присланные Rīgas namu pārvaldnieks.
Встретиться с передачей очно Андрей Дударев отказался. Компания Koknese утверждает, что некоторые подписи, собранные для смены управляющей компании, по их мнению, фальшивые.
"Коллективный договор с DzĪKS Koknese остается в силе. Также SIA Furor продолжает обслуживать лифты, а SIA Profilakse проводит дератизацию мусорных шахт, - сообщил представитель Koknese Дударев передаче. - Все остальные действия RNP, которые останавливают DZĪKS Koknese, будут обжалованы в суде, продолжаются уголовные и административные расследования, которые контролируются прокуратурой".
В свою очередь, Rīgas namu pārvaldnieks просит жителей игнорировать счета и уведомления, присланные Koknese, так как с компанией, обслуживающей лифты, уже заключен новый договор.
"Мы подали иск в суд с требованием возбудить гражданское дело и обязать кооператив собственников квартир Koknese передать RNP документы на жилой дом и накопленные средства на содержание дома", - рассказала передаче представитель Rīgas namu pārvaldnieks Эвия Пасталниеце.
Представитель Латвийской ассоциации управляющих домами Кирт Бейкманис утверждает, что у дома может быть только одна управляющая компания. Конечно, он советует жителям тщательно оценивать, какие счета можно игнорировать. По его словам, единственным выходом в этой ситуации для жильцов будет обращение в суд.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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