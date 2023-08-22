Пропавший без вести Оскар найден мертвым

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧППропавший без вести Оскар найден мертвымrus.tvnet.lv22 августа 2023, 09:28Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Автомобиль Госполиции Фото: Zane Bitere / LETAГосударственная полиция сообщает, что пропавший без вести Оскар Саулите-Лининьш найден без признаков жизни.В начале поисков полиция сообщила, что последний раз мужчину видели 20 августа после 20:00 в Ценской волости Елгавского края.Полиция благодарит общественность и СМИ за участие в поисках.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые слова полиция разыскиваетполиция Pекомендуем