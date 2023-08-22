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Пропавший без вести Оскар найден мертвым

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Автомобиль Госполиции
Автомобиль Госполиции Фото: Zane Bitere / LETA

Государственная полиция сообщает, что пропавший без вести Оскар Саулите-Лининьш найден без признаков жизни.

В начале поисков полиция сообщила, что последний раз мужчину видели 20 августа после 20:00 в Ценской волости Елгавского края.

Полиция благодарит общественность и СМИ за участие в поисках.

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