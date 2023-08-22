Latvenergo: мы собрали достаточно газа для зимнего периода

Она напомнила, что для обеспечения надежных поставок Latvenergo в прошлом году заключило долгосрочный договор об использовании мощностей Клайпедского СПГ-терминала, который позволяет импортировать до 6 тераватт-часов природного газа в год. Договор рассчитан на 10 лет.

Как и в предыдущие годы, Latvenergo является одним из крупнейших пользователей Инчукалнского подземного газохранилища (ПГХ), что в сочетании с регулярными поставками через Клайпедский терминал обеспечит достаточные запасы природного газа на следующий отопительный сезон, сообщила Бидере.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на 13 августа 2023 года объем газа в Инчукалнском ПГХ составлял 17,24 тераватт-часа, или 76% его мощностей, что примерно на треть больше, чем год назад (12 тераватт-часов, или 50%). Текущие темпы закачки газа позволяют предположить, что в конце сезона закачки его объем будет очень близок к техническим возможностям хранилища, при этом значительную часть запасов составит газ для Latvenergo.

Что касается цен на газ, то, по прогнозам, зимой они будут выше текущих. Это связано с тем, что европейские ПГХ могут обеспечить лишь около 30-40% зимнего потребления, а значительная часть природного газа должна поставляться напрямую.

Комментируя ситуацию в Балтии, Бидере отметила, что здесь ситуация относительно спокойнее, поскольку технические возможности Инчукалнского хранилища позволяют поставлять газ в течение всего отопительного сезона.