Видео ⟩ На пансионат уже уходит 85% пенсии, в следующем году цены вырастут еще на 200 евро

Клиентка Цессиского дома престарелых Рита в пансионате живет уже 13 лет. Майя попала в пансионат потому, что уже была не в состоянии позаботиться о себе сама. Клиентка пансионата в Марциене Вера оказалась в пансионате, так как тяжело заболела ее дочь, и она не могла больше оставаться дома.

Несмотря на то, что пансионаты помогают людям, оказавшимся в кризисных ситуациях, цена за пребывание в этих домах обслуживания не дешевая - клиенту в месяц необходимо прощаться с суммой от 800 до 1000 евро, что не каждому по карману. В большинстве случаев около 85% пенсии пенсионера уходят на покрытие расходов, а недостающую часть помогают покрыть родственники или самоуправления.

Директор Цессиского дома престарелых Инга Гунта Паегле сказала, что цены пансионата с каждым годом увеличиваются, и в следующем году они увеличатся на 200 евро, поэтому большинство пенсионеров стараются максимально долго оставаться в своих местах проживания.

Директор социальной службы Цесисского края Айнарс Юдейкс сообщает, что самоуправления инвестируют очень большие средства, чтобы помочь пожилым людям покрыть расходы на жилье.

"Думаю, в следующем году сумма достигнет миллиона", - сообщает директор.

Он отметил, что еще большая проблема в Латвии состоит в том, что большинство домов престарелых уже сейчас полны и очень много пенсионеров в стране еще только ждут возможности попасть в пансионат.

Видео: сюжет Латвийского телевидения