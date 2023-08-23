"Стыдно бояться": пенсионеры из РФ протестуют против войны

Несмотря на то, что многие пожилые россияне одобряют российскую государственную политику, Александр говорит, что эта позиция "зависит не от возраста, а от менталитета". И недоумевает, как его поколение может поддерживать действия России в Украине - ведь, по его словам, одним из главных лозунгов, на которых они воспитывались в советское время, был "миру - мир". Художник считает, что ключевым элементом успеха государственной пропаганды стал контроль над СМИ.

Уголовное дело - за посты в "ВКонтакте"

Против войны в Украине активно выступает и Ильдар Б. (имя изменено - Ред.) - пенсионер из села в одной из республик в составе РФ. Ильдару далеко за 70 лет. В аккаунте в одной из социальных сетей он пишет о преступлениях, которые российский режим совершает в Украине. Если зайти на его страницу, первое, что бросается в глаза - цитата из Галича: "Граждане, Отечество в опасности. Наши танки - на чужой земле".

За один из постов, который пенсионер написал в самом начале полномасштабного военного вторжения, его обвинили в "дискредитации" войск РФ и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Спустя чуть больше года на него завели уголовное дело о повторной "дискредитации" - за пост, в котором он призывал россиян выйти на протесты, чтобы остановить войну. Во второй раз его оштрафовали уже на 100 тысяч рублей.