Топовые акции инвесторов из стран Балтии: куда выкладывать деньги в 2023 году?

Кууск отметил, что инвесторы воспользовались проблемами в банковском секторе, которые начались в США и быстро распространились по всему миру, как хорошей возможностью для покупки.

"Наблюдался значительный приток инвестиций в банковский сектор Западной Европы, акции которого смогли восстановить часть утраченной стоимости после резкого падения в марте, - сказал Кууск. - Однако осторожность инвесторов в отношении долгосрочной стабильности сектора и неуверенность в эффективности управления рисками не позволили акциям банковского сектора вернуться к прежним ценовым уровням".

Кууск отметил, что интерес к биржевым фондам, или инвестиционным фондам ETF, несколько снизился по сравнению с прошлым годом, поскольку инвесторы предпочитают вкладывать средства непосредственно в крупные технологические компании. Большая часть инвестиций, сделанных через Luminor в ETF, переместилась в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, который инвестирует в акции развивающихся рынков.

Кроме того, популярностью пользуются различные ETF, предлагающие инвестиции в крупные индексы, такие как S&P500 Core или S&P500 Information Tech.

"Учитывая большой интерес инвесторов из стран Балтии к американским технологическим компаниям, ETF, основанный на индексе S&P500 Information Tech, является наиболее удобным способом диверсифицированного и экономически эффективного инвестирования в акции этого сектора", - отметил Кууск.

В целом платформа Luminor Investor предоставляет возможность инвестировать в более чем 15 000 финансовых инструментов, включая основные рынки акций, облигации, ETF и инвестиционные фонды.